В образцах воды за март 2019 года испанские ученые нашли коронавирус 28.06.2020, 21:07

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COVID-19 мог циркулировать задолго до его обнаружения, а симптомы заболевших описывались как грипп.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в образцах сточных вод Барселоны, взятых 12 марта 2019 года. Об этом 26 июня сообщил сайт Барселонского университета со ссылкой на исследование группы ученых, пишет gordonua.com.

Это позволяет предположить, что инфекция присутствовала в человеческой популяции задолго до того, как стало известно о вспышке COVID-19.

Специалисты исследовали замороженные образцы воды из городской канализации за период с января 2018 года по декабрь 2019-го. Коронавирус обнаружили только в одной пробе, однако следы его генома несомненны, сказал участник исследования, глава Испанского общества вирусологов Альберт Бош. По его мнению, носителем мог быть человек, прибывший в Барселону с профессиональной или туристической целью.

До 2020 года проявление симптомов, известных сейчас как симптомы COVID-19, могли списывать на грипп, считает Бош.

Барселонские вирусологи также изучили образцы сточных вод за первые месяцы 2020 года и выявили SARS-CoV-2 в пробах за 15 января – за 41 день до первого официального случая инфицирования в городе.

Хотя COVID-19 является респираторным заболеванием, исследователи доказали, что в экскрементах, которые достигают сточных вод, содержится большое количество генома коронавируса. Изучение этих материалов имеет важное значение для раннего выявления циркуляции вируса среди населения, отмечают ученые.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В исследовании британских и французских ученых, которое было опубликовано 5 мая, говорилось, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года и распространение вируса в популяции было стремительным на всех континентах.