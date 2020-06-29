Дмитрий Бондаренко: Все активные участники белорусской революции будут награждены государственными наградами 2 29.06.2020, 7:33

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Сергей Тихановский

Фото: EPA

Справедливость восторжествует.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал сайту Charter97.org, как, по его мнению, будет развиваться ситуация в Беларуси в ближайшее время.

- Многие говорят, что ситуация в Беларуси сегодня уникальная, ведь такой ненависти к Лукашенко никогда не было.

- Да, это так. Хотя я и не согласен с тезисом Виктора Бабарико о том, что Лукашенко до 2020 года всегда имел электоральное большинство. Нет, он не имел электорального большинства даже в 2001 году, когда единым кандидатом был Владимир Гончарик и должен был состояться второй тур. Это не просто мои убеждения или предположения, я знаю, что тогда проводились регулярные социологические опросы. И в частности, по данным американского института IRI, Лукашенко не набирал в первом туре 50%. Наверно, тогда не было такой ненависти к Лукашенко, но средняя зарплата была меньше 100 долларов. Люди тогда уже его не хотели, но результаты выборов были грубо подтасованы.

В 2010 году в Беларуси также должен был состояться второй тур, в который выходил Андрей Санников. По результатах экзит-пулов и данных международных наблюдателей, министры иностранных дел четырех европейских стран написали статью «Лукашенко — лузер» и заявили, что в Беларуси должен был пройти второй тур президентских выборов.

Лукашенко - это Геббельс во лжи. Мы это также видим по официальным цифрам умерших от коронавируса в Беларуси, которые в десятки раз меньше реальных и в десятки раз меньше, чем в странах с похожей ситуацией.

Конечно, сейчас значительно больше людей активно протестует, но это не значит, что победа у нас гарантированно в кармане. Уже были ситуации, когда большая часть граждан выступала против диктатора, но те окна возможностей были белорусами упущены. Как емко сказал Юрий Хащеватский, «хоть бы нам не просрать в очередной раз такую возможность».

- Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико с 18 июня находится в СИЗО КГБ. Вы сами были узником этой тюрьмы. Какие условия создаются для задержанных в изоляторе?

- Условия могут быть самые тяжелые. Могут быть созданы специальные условия для группы заключенных, например, политических, а могут быть введены специальные условия для отдельных узников.

Я не верю в бравурные заявления адвокатов Бабарико, что он здоров и чувствует себя прекрасно. Только вначале у него не было спального места, а сейчас сообщают, что он очень бодр, но есть проблемы с питьевой водой. Думаю, что он находится в камере без туалета, в туалет выводят два раза в сутки. Сейчас в камерах средняя температура 30-40 градусов, вентиляционные проходы закрываются, чтобы оказывать на узников дополнительное давление. Тюрьма «американка» имеет купол, который сильно нагревается. Я находился в СИЗО КГБ с 20 декабря 2010 года до 11 мая 2011 года. У нас было только несколько теплых дней и то было тяжело. Сейчас же там условия просто адские.

Хотел бы отметить, что не надо нам всем попадать в зависимость от адвокатов, на которых также оказывается сильное давление. Одно дело работать адвокатом богатого банкира, а другое – иметь дело с системой КГБ, когда сразу предупреждают, что при неправильном поведении будет потеряна лицензия. У меня была адвокат, которой я во время коротких встреч успел рассказать, что к нам в тюрьму вошли «маски», которые угрожали «политическим» убийствами и изнасилованиями, что заключенных избивают и пытают и просил сообщить об этом на волю, чтобы люди знали. Естественно, она ничего этого не передала. Предполагаю, что на Виктора Дмитриевича через давление на его сына Эдуарда оказывается грубый нажим, чтобы он «добровольно» снялся с выборов. На это намекала Лидия Ермошина. Власти тогда скажут, что «мы его зарегистрировали, а он сам отказался». Это еще один из возможных сценариев.

Уже больше 20 дней находится в карцере на Окрестина Павел Северинец. Только что вышел из карцера Сергей Тихановский, но его могли перевести в специальную камеру, которых на Володарке - несколько, где оказывается давление на заключенных руками подонков, работающих на администрацию. Мы располагаем информацией, что на Окрестина был избит лидер «Народной Грамады» Николай Статкевич.

Мы должны сделать все, чтобы освободить наших лидеров. Мы не сможем победить, если не добьемся свободы для них. Или будем ждать дня «выборов» 9 августа?

- Как вы оцениваете действия избирательного штаба Бабарико, пока он сидит в тюрьме? Может быть, вы могли бы что-то посоветовать как человек с большим опытом проведения кампаний солидарности с политическими заключенными?

- Я разговаривал и с самим Виктором Дмитриевичем, и с некоторыми членами его штаба. Мне многое непонятно в их стратегии. У них есть этакое верхоглядство, якобы они лучше знают ситуацию, оппозиция все делала не так, а они победят диктатуру с помощью неких хитрых планов и юридических трюков. Но отбор людей в избирательные комиссии, на которые очень надеялась команда Бабарико, показал, что количество альтернативных представителей стало в пять раз меньше, чем в 2015 году.

Также как не существует в экономике особого белорусского пути, также и белорусская революция не может быть особенной. Она может иметь какие-то нюансы, но формы и средства борьбы должны соответствовать тем, которые использовались странами, где победили ненасильственные революции.

Оппозиционные лидеры Статкевич, Северинец и многие другие говорили, что надо готовиться к многодневным массовым протестам и всеобщей забастовке, что только так мы можем сменить власть. Об этом же говорил Сергей Тихановский и призывал людей быть активными. Команды же Цепкало и Бабарико не называли себя оппозиционерами, не выражали солидарность с политзаключенными и заявляли, что они не нарушают никаких законов, и поэтому у властей якобы нет никаких возможностей справиться с ними. Просто собрать подписи за выдвижение кандидата — это очень мало и явно недостаточно, чтобы сменить власть в стране и победить диктатуру.

Но это не меняет нашего отношения к команде Бабарико и тем людям, которые были арестованы вместе с ним. Они сегодня наши боевые товарищи. Мы должны быть с ними солидарными и добиться их освобождения, также как и всех других незаконно арестованных.

- До выборов в Беларуси осталось больше месяца. Как действовать, чтобы не упустить шанс на победу?

- Мне кажется, что момент развязки как раз будет связан с моментом регистрации или нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико. В случае их нерегистрации в качестве кандидатов в президенты Республики Беларусь белорусы должны массово и решительно выйти на улицы своих городов — выйти буквально в этот же день, что бы ни говорили штабы кандидатов и так называемые независимые медиа.

Мы уже столкнулись с тем, что в последний день легального сбора подписей 19 июня 2020 года Николай Козлов и Наталья Радина через сайт «Хартия-97» призвали белорусов использовать легальную возможность, чтобы поставить подписи и высказать солидарность с арестованными лидерами. Однако, например, «Радыё Свабода» опубликовало материал с призывом «девушки Эдуарда Бабарико» и его штаба не выходить на улицы, потому что «это может помешать Эдику». К счастью, белорусы всегда были сильны здравым смыслом, и в этот день по всей стране вышли несколько десятков тысяч человек. О том, что редакции сайтов в Беларуси находятся под невероятным давлением со стороны властей, свидетельствует полное игнорирование с их стороны Флешмоба солидарности, в котором приняли участие сотни тысяч белорусов.

Надо действовать методами, соответствующими развивающейся революционной ситуации. Если наших кандидатов, за которых мы подписались, за которых мы выходили и стояли в очередях, за которых мы «топили» в социальных сетях, не зарегистрируют, то нужно переходить к другим методам борьбы. На улицы надо выходить не потому, что Виктор Бабарико такой расчудесный или Светлана Тихановская готова к управлению страной, а потому что нам нагло плюнули в лицо, отбросив любое прикрытие для бесчинства. Мы должны смолчать? Нет, надо выходить на улицу.

Если сотни тысяч людей поставили подписи за альтернативных кандидатов, а в самые массовые дни по всей стране участвовали в сборе подписей, в акциях протеста где-то 70-80 тысяч человек, то нам надо сделать все, чтобы по всей стране на улицы вышел миллион человек. 300 тысяч в Минске и 700 тысяч в других городах страны. Это абсолютно реально, ведь нас 97 процентов.

Сейчас же есть прекрасная легальная и безопасная возможность потренироваться в наших коллективных действиях – участвовать во Флешмобе солидарности. Каждый день в 19.00 каждый белорус имеет возможность высказать свою позицию, услышать своих соседей, услышать своих друзей и пошуметь в знак солидарности, показав, что нас большинство.

- Вы уже думаете о том, что будет в первые дни и месяцы после ухода Лукашенко?

- В случае нашей победы произойдет полная перезагрузка власти на всех уровнях через свободные выборы. Вначале будет создано коалиционное правительство, в которое войдут представители различных политических сил. Потом пройдут свободные выборы президента, парламента и мэров городов. Мы должны понимать, что сейчас действительно исторический момент. О таких моментах мечтают.

Когда-то я был в Конгрессе США в составе белорусской делегации. Ко мне подходили молодые американские дипломаты и политики и говорили, что мы, белорусы - счастливый народ, потому что имеем возможность бороться за свою свободу и независимость. Действительно, белорусы сейчас могут войти в историю, потому что фундаментально изменят жизнь в своей стране в лучшую сторону. Я уверен, что представители демократической оппозиции, которую я тоже представляю, войдут в руководство страной и будут занимать лидирующие позиции в различных органах власти.

Все участники нашей белорусской революции, которые проявят мужество и героизм, будут награждены государственными наградами. Возможно, теми, которые уже существуют, а возможно и новыми, которые будут учреждены новой властью. Все люди, которые пострадали или пострадают от действий властей во время Революции Надежды, также получат специальные государственные награды и государственную помощь. Это неизбежно произойдет, потому что это важно.

Сейчас формируется новая элита страны. Люди, которые проявят мужество и организационные способности, станут частью новой системы власти.

Каким бы ни было первое коалиционное правительство Беларуси, первые роли при новой власти будут играть люди, которые много лет были в оппозиции, противостояли диктатуре и прошли застенки режима. Также в новом правительстве будут кандидаты в президенты и члены команд, которые в разные годы тоже подверглись репрессиям. Это и Александр Козулин, и Андрей Санников, и Николай Статкевич, и Виктор Бабарико, и Сергей Тихановский, и другие достойные кандидаты. Эти люди будут во власти.

Уверен, что найдут свое место через новые выборы и обновят политическую систему те чиновники и бизнесмены, которые противостояли режиму Лукашенко, может быть, не публично, но которые за это пострадали. Я уверен, что все эти политические силы, которые я назвал и которые станут основой новой власти, априори будут стремиться к тому, чтобы в новой Беларуси торжествовал закон.

Уголовные преступления, которое совершил режим Лукашенко против своих политических соперников — похищения и убийства лидеров оппозиции и журналистов, пытки, издевательства, грубейшие нарушения законодательства в отношении кандидатов в президенты в разные годы, беспредел, который чинится к арестованным героям белорусской революции – все эти дела будут приоритетными для новых властей.

Мы постараемся отловить всех этих преступников, которые участвовали в «эскадронах смерти», убийствах людей, в пытках кандидатов в президенты и членов их штабов, в издевательствах над заключенными. Мы найдем всех этих преступников, и они ответят по закону. Мы задействуем все международные и белорусские правовые механизмы для их поиска и наказания. На самом деле таких людей не так уж и много — не более, чем 3 процента. 97 процентов в силовых структурах, также как и во всем белорусском обществе, это честные и нормальные люди.

Не хотят думать сегодня «герои» из ОМОНа и продолжают плевать на закон, значит, завтра они станут обитателями исправительной колонии №3 «Витьба». Особые беспредельщики, которые не считают себя связанными законодательством, могут оказаться сразу в колониях строгого режима в Ивацевичах или Глубоком. Если они не считают себя офицерами, обязанными соблюдать присягу, Конституцию и законы Республики Беларусь, значит, будут сидеть не как офицеры, а как особо тяжкие преступники в колониях строгого режима. Возможно, для кого-то будут проведены специальные заседания в Гаагском суде.

Хочу еще раз повторить, что это будет основой политики новой власти. Если мы не осудим эти преступления, то не сможем стать нормальным цивилизованным государством. Думаю, будет консенсус всех новых политических элит по этому вопросу. Справедливость восторжествует.

Единственное, что может облегчить участь сегодняшних преступников в форме - это покаяние перед белорусским народом, прекращение помощи преступной группировке Лукашенко, Макея, Шеймана, увольнение из карательных органов. Это будет зачтено как смягчающее обстоятельно для будущего демократического суда.