Юрий Хащеватский: Лукашенко боится, трясется, ночами не спит 7 26.06.2020, 14:12

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Победа близко, но нам нельзя расслабляться.

Известный кинорежисер Юрий Хащеватский стал гостем программы «Смена власти» на сайте Charter97.org.

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- Добрый день, Юрий Иосифович!

- Добрый день, рад слышать.

- Ну что, Беларусь на подъеме? Кажется, еще никогда не было в стране такой протестной активности?

- Конечно, протестная активность была все эти годы. Я ее хорошо помню в 2001, в 2006, в 2010 годах. Все шло по нарастающей. Немножко снизилось это в 2015-м, но я думаю, что это из-за войны в Украине. А сейчас – самый большой пик. Этого следовало ожидать, потому что новые технологии, новый век, новое время, новые люди приходят. Молодежь более продвинутая, чем мы, старые пенсионеры - это все люди, которые хотят свободы и внутренне понимают, что без свободы им не развиться, не определить себя, не самореализоваться. Это естественно.

Этот конфликт зрел, он все время увеличивался, а сейчас он дошел до своего нынешнего пика. Возможно, в дальнейшем, если, не дай Бог, все-таки не удастся сменить власть в Беларуси, хотя я надеюсь, что удастся белорусам на этот раз избавиться от этого ярма, то в любом случае, если в будущем Лукашенко сохранит власть себя, то этот пик будет нарастать. Потому что в экономике - швах, нельзя так управлять экономикой, как нынче, в политике - швах, в образовании — швах. Полный беспредел, который творится сегодня, уже чувствует почти каждый в Беларуси.

- У этой власти в любом случае больше нет никакого потенциала?

- Да, видно же. Хотя, конечно, потенциал рассмешить людей у нее есть. Я когда смотрю на Лукашенко, например, кадры, где он встречался с якобы оппозицией в Бресте, я все время вспоминал старый детский стишок-считалочку «Плачет киска в коридоре, у нее сегодня горе. Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски».

Понимаете, человек, который изломал Конституцию, который полностью ограбил страну. Посчитайте, это только то, что мы знаем: 120 миллионов долларов его «Боинг», внутренняя начинка которого обошлась еще в 300 миллионов (недавно, кстати, показали, как это все устроено). Вот вам уже полмиллиарда. Плюс его резиденция «Цал Дир Бие», на которую ушло порядка 350 миллионов долларов. Смотрите, уже подбираемся к миллиарду. А у него же еще, кроме всего прочего, где-то порядка 18 резиденций. Умножьте тысяч на 100, как минимум. На золотую посуду, на всю ту роскошь, которой он себя окружил.

Вот вам уже 2-3 миллиарда, которые мы видим. А что нам показывают? Нам показывают, как у Тихановского за диваном с четвертого раза 900 тысяч нашли. Ну, ребята, это смешно.

И смешно не столько, что этот человек просто лжет на абсолютно голубом глазу, персонаж прямо Ильфа и Петрова, Сашкин, помните такого? Он стоит и лжет вам о том, какой он весь правильный, свою зарплату готов отдать на то, чтобы провести «честно» референдум. Знаем мы, как он проводит эти референдумы. У него опять считать будет Ермошина.

Эти ребята, которых я не знаю, если это брестская оппозиция, во что я слабо верю, которая стоит, жмет ему руку и говорит: «Нет, конечно, мы только за экологию боремся»...

- Это, очевидно, была привезенная массовка.

- Я тоже так почувствовал. «А можно мы с вами сфотографируемся»... Понимаете, все эти декорации - это очень смешно. Я не знаю сегодня идиотов, на которых это все работает.

Мне кажется, что тот стиль, который молодые ребята да и не только, люди зрелого возраста, взяли на сегодняшний день, весело, радостно идти к своей свободе, вести к свободе свою страну – это настоящий, интереснейший ход. Кстати, за это белорусов еще больше стали уважать люди в мире. Отовсюду пишут: «Мы вами гордимся». И действительно, есть чем гордиться. Можно гордиться тем, какие они красивые, какие они молодые, какие они полные сил, какая надежда горит в их глазах. Единственное что, не дай Бог, ребята, нам в очередной раз, извините за выражение, просрать эту надежду, которая у нас появилась.

Мы имеет дело с один из самых вороватых, если не самым, человеком, я вам перечислил все, что он себе официально утащил, а представьте себе, сколько там у него еще зарыто того, чего мы не знаем. Я бы с удовольствием эту революцию сделал еще для того, чтобы понять, а какие на самом деле у него аппетиты. Потому что потом все узнаем, все раскроем. Это очень интересно.

Мне кажется, что самое сегодня интересное, самое главное и самое радостное – то, какие глаза я вижу у людей, которые выходят на улицы белорусских городов.

- Лукашенко явно в панике. Судя по его последним высказываниям и действиям, ему никогда еще не было так страшно?

- Конечно, чем выше обезьяна лезет на дерево, тем лучше виден ее красный зад. Тоже самое и с ним. Он уже долез до самой вершины. И, безусловно, умудрился обхамить абсолютно всех, умудрился нарушить все законы возможные и невозможные. Не только законы уголовные и конституционные, а еще и божьи. Понимаете? И поставил многих людей сейчас в связи с пандемией к критическому варианту. Тех наивных людей, которые, послушав его, не стали беречься с это непростое время, не стали беречь своих детей, посылали их в школы, где те могли заразиться.

Кстати, умные белорусы — это то, что мне дает надежду. Сами, без него, без власти научились быстренько, сообразили, как себя сохранить, как изолироваться, как вести себя в этой ситуации. Это очевидно, что белорусы все сделали для того, чтобы себя сохранить. Они молодцы и спасибо им за это. Вот что очевидно сегодня.

- Вы уже отметили, что сотни тысяч белорусов выходили на пикеты за альтернативных кандидатов в президенты. Сейчас два основных участника этой кампании – Виктор Бабарико и Сергей Тихановский – арестованы. Как можно добиться освобождения лидеров?

- Надо постараться их освободить. Но лобовое столкновение, мне кажется, даже и не нужно. Есть более простые способы. Нужно просто остановиться. С моей точки зрения, самый нормальный ход сегодня – это забастовка. Это не иметь с властью никаких дел.

Забрать свои вклады из банка, лучше всего – превратить их в доллары. Это, кстати, абсолютно всем советую, потому что иначе после выборов вы сами поймете, насколько я был прав. Они обнесут вообще всех, кого могут обнести.

Надо перестать с этой властью иметь какие-либо дела, нужна всеобщая забастовка. Уверяю вас, что это очень действенное мероприятие. И, безусловно, не забывать о том, что лидерам нужна поддержка. Дело в том, что не только лидеры отвечают за общество, но и общество в ответе за своих лидеров. Я всегда это говорил. Их надо защищать всеми возможными способами, вплоть до Площади. При этом без агрессии, на улыбке, радостно, без прямых столкновений.

Столкновения у нас сегодня идеологические. Столкновения у нас сегодня эстетические, я бы даже так сказал. Сталкивается колхозная идеология рабства с надеждой, со свободой, с любовью людей к новой жизни, к жизни, где возможна сама реализация всех своих сил и начинаний, где можно заработать, увидеть мир, стать Илоном Маском для того, чтобы постараться заглянуть, расширить горизонты, увидеть другие планеты… Да о чем я говорю! Не время, а сплошная мечта. Этим надо пользоваться.

- Сейчас даже сотрудники силовых структур участвуют во флешмобах «Нас 97%» и «Лукашенко должен уйти». Милиция и армия будут наконец с народом, как считаете?

- Я думаю, что Беларусь небольшая страна и в конце концов всех этих ОМОНовцев, милиционеров… У них же есть соседи, друзья, родственники, у них есть родители, папы и мамы. Они потихоньку начинают осознавать, что их бросают вперед на тех людей, которые им тоже дороги. Мне кажется, что в этом самая большая проблема подхода Лукашенко. Это не Россия, где с Дальнего Востока привозят ОМОНовцев в Москву, чтобы те избили москвичей, а московский ОМОН тем временем едет во Владивосток или Хабаровск бить тех. Нет, в Беларуси мы все живем близко, мы все на виду друг у друга. Если еще до кого-то из милиции не дошло это, то надо бы, чтобы ребята это поняли.

«Смотрите, вы так ведете себя возле соседей, возле своих родственников, а мы одна большущая семья, так что ведите себя прилично» - это я обращаюсь к тем представителям силовых структур, которые еще не поняли этого, а многие, как я вижу, уже поняли это, есть такая информация и слава Богу. Думаю, этот процесс должен расширяться и будет расширяться.

- Народ прозвал Лукашенко тараканом. Как вам? По-моему, в точку.

- Для смеха могу сказать, что у меня есть такая программа «Эксперт». Мы делаем сатирические мультики про Лукашенко. Три года назад мы сделали очередной выпуск, где Якубович читал детям на ночь сказку «Тараканище». Он там висит на сайте «Жесточайший мульт». И вдруг, я смотрю, народ-то начал вдруг… Там было тысяч 100 просмотров, а потом смотрю: за два дня набралось еще 260 тысяч. Вдруг народ начал смотреть и ржать над этим делом. Да, его зовут тараканом и это очень похоже на сказку Корнея Чуковского. Главное, чтобы народ в Муху-цокотуху не превратился.

- Вы автор фильма «Обыкновенный президент», хорошо знаете Лукашенко, его психологию. Мне кажется, что несмотря на свою злобность, он очень трусливый. Это правда?

- Он всегда был трусливый. Я наблюдал за ним в первые годы: куда бы он ни приезжал, где бы ни находился, на каком предприятии бы он ни был, у него глаза бегали. Такое ощущение, что он все время искал снайпера на какой-нибудь крыше. Боялся все время и до сих это так.

Я вам скажу, это очень интересно. Как-то раз я заехал во двор, меня сын завез на машине. Смотрю, идет Станислав Станиславович Шушкевич через наш двор. Я сыну говорю: «Смотри, вот идет бывший руководитель страны. Идет спокойно, не озираясь, не боясь, все с ним раскланиваются, все его уважают. Это ж каким надо быть нормальным человеком, чтобы так это происходило».

Я как-то ехал с ним еще и в поезде, в купейном вагоне. Вы бы видели, как к нему обращаются люди, пассажиры, соседи по купе, рядом. Абсолютно нормально. Вот, что значит человек, у которого на совести ничего тяжелого нет.

А то, как окружает себя Лукашенко, как он себя бережет и охраняет, это точно, потому что рыльце в пушку. Это то, что он прекрасно знает, чего он натворил и он, конечно же, боится. Он боится, он трясется, он ночи спать не может. Не дай Бог никому такую жизнь. Никому пожелать не хочу.

- Каким вы видите уход диктатора?

- Это неважно, каким я вижу уход диктатора. Я бы его, конечно, хотел увидеть честным, нормальным. Чтобы доработал свой срок и все, уходи. Важно то, каким видит уход сам диктатор, и вот здесь уже сама большая проблема.

Если он видит свой уход кровавым, то надо, чтобы он увидел перед собой те кадры Каддафи, которые и так, думаю, он видит каждый раз. А может увидеть нормально, как уходил тот же Пиночета. Да, его судили, и здесь есть за что судить. Но в конце концов есть цивилизованный подход к этому делу.

А лучше всего договориться ему. Думаю, пока что такая возможностью есть, чтобы он спокойно отдал власть и ушел. Думаю, что даже с самыми ярыми своими противниками можно договориться ради будущего Беларуси и ради того, чтобы было спокойно в нашей стране. Его бы отпустили. Хотя, конечно, судить его есть за что.

- Сейчас кажется, что победа совсем близко. Как не дать ее украсть у народа?

- А я уже говорил об этом. Дело в том, что меня очень тревожит интонация, которая в последнее время на многих сайтах и в «Фейсбуке» идет. Это интонация «ах, мы победили» и прочее. Нет, ребята, конечно же, очень здорово, что нас много, очень здорово, что вы так активно работаете, так активно собрали подписи, организуете такие замечательные митинги и флешмобы – это все хорошо, но это еще не победа.

Я очень боюсь, что в какой-то момент, как это свойственно людям, мы решим, что победили, сядем и успокоимся, а в этот момент победу нашу украдут. Поэтому нам еще полтора месяца нужно очень много работать, стараться сделать и отдать на нашу победу очень много своих сил, умения, креатива и того, чем богат белорусский народ. Это все необходимо сегодня не отставать.

Но самое главное, если, дай Бог, мы победим, даже после победы, мы уже должны быть научены горьким опытом, мы не должны слезать с этой власти. Мы должны ее контролировать. Мы должны каждый день смотреть, что они творят, не позволяя им сойти с ума, так как сошел с ума первый белорусский президент.