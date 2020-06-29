Экс-волейболистка сборной Беларуси: Сколько неравнодушных людей вышли и не боятся 29.06.2020, 8:24

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Фото: vldinamo.ru

Елена Гендель рассказала о гордости за свой народ.

В интервью «Трибуне» спортсменка, переехавшая в Россию восемь лет назад, рассказала о консолидации белорусского общества:

— Считаю, что самое главное — это не быть равнодушным. Равнодушие — это самое страшное. Сколько я увидела неравнодушных людей: умных, интеллигентных и светлых, которые выходили и не боялись. Выражали свою позицию, высказывали свои мысли. Кто-то пишет в инстаграме.

Конечно, меня поразили волонтеры, которые в это время помогают врачам. Эти сборы денежных средств людям, которые были уволены.

И теперь ситуация в Минске с водой. Я подписана на очень многих ребят-волонтеров. То, что они делают — достойно восхищения.

Хочу спасибо всем сказать, кто остался неравнодушным, кто не боится высказывать свое мнение. Я просто горжусь своим народом.

Волейболистка также отметила, что симпатизирует Виктору Бабарико.