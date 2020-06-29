Американская компания предлагает полет в космос на воздушных шарах 2 29.06.2020, 10:20

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Фото: Space Perspective

Двухсотметровый аэростат, наполненный водородом, будет подниматься на высоту 30–40 км.

Американская компания Space Perspective объявила, что уже в начале 2021 года начнет испытательные полеты туристического космического корабля Spaceship Neptune. Он представляет собой гигантский воздушный шар со специальной капсулой. Двухсотметровый аэростат, наполненный водородом, будет подниматься в течение 6 часов на высоту 30–40 километров, увлекая за собой прочную капсулу, рассчитанную на 8 пассажиров и пилота. Причем условия внутри капсулы не идут ни в какое сравнение с ныне существующими космическими кораблями: здесь будет бар, удобный санузел и огромные панорамные окна, через которые пассажиры смогут любоваться видами Земли, пишет lenta.ua.

Билеты на Neptune его создатели пока не продают, но уже предлагают записаться в очередь и называют ориентировочную цену – 125 тыс. долларов. Сумма немаленькая, однако она примерно вдвое меньше, чем придется заплатить за полет на суборбитальном космическом самолете SpaceShipTwo компании Virgin Galactic, который, как ожидается, скоро начнет коммерческую эксплуатацию.

Компания уже наметила даты первых испытательных полетов с научно-исследовательскими полезными грузами на 2021 год. А первые рейсы с пассажирами ожидаются в течение ближайших трех с половиной лет.