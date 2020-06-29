Замглавы администрации Лукашенко сбежала от пенсионеров в Пинске 9 29.06.2020, 12:28

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Ольга Чуприс

Чтобы избежать неприятного разговора, Ольга Чуприс использовала черный ход.

25 июня заместитель главы aдминистрации Лукашенко Ольга Чуприс принимала посетителей в Пинске. Через пять часов ее вывели через черный ход, оставив без аудиенции трех пинских пенсионеров, записавшихся на прием.

О происходившем сайту praca-by.info рассказал пенсионер из Пинска Михаил Быховец.

- Мы, трое пенсионеров, записались на прием к заместителю главы aдминистрации Лукашенко, которая 25 июня проводила прием в Пинске. Пять часов дожидались своей очереди. А через пять часов Ольгу Чуприс вывели через черный выход и посадили в машину. Нас она так и не приняла.

Я позвонил председателю горисполкома Ивану Ребковцу: стыд и позор, замглавы не приняла трех пенсионеров. И меня уже прессуют: вчера приходили трое неизвестных, сегодня уже звонили из милиции.

Я уже 14 лет обиваю пороги государственных учреждений. Меня начали гнобить после смерти сестры: потребовали перенести забор на 20 метров ближе к дому (уже приезжала комиссия), хотят половину двора забрать. В 1986 году колхоз выделил отцу дом, снял с баланса и подарил моим родителям. В 89-м отец сделал капитальный ремонт дома. В 93 году приехал председатель райисполкома и попросил моих родителей впустить в свободную часть дома работника ГАИ. Мои родители и пустили. И только в 2010 году я узнаю, что он приватизировал часть дома. На каком основании? Родители не давали согласия. А где документы?

В 2006 году умер мой отец. Я переоформил документы на свое имя, но утерял. У меня собралось 15 килограммов отписок, продано уже полдома. Когда я начал обращаться во все инстанции, у меня забрали 8 соток земли. А сейчас меня обложили штрафами: в марте удержали 54 рубля из моей пенсии, в июне удержали 81 рубль (якобы за то, что в моем дворе валялась пленка и солома). ЖКХ также выставляет мне счет на 104 рубля – за снесенные постройки.

В прошлом году к нам в Пинск приезжал помощник Лукашенко Маркевич (Анатолий Маркевич помощник Лукашенко — инспектор по Брестской области). Говорю: наведите наконец порядок! После чего 10 января я побывал на личном приеме у Кочановой – до сегодняшнего дня ответа от нее не получил. Вот так она держит на контроле мое дело.

9 мая я заехал в деревню – у меня срубили две сливы в белом цвету. Как мне дальше жить, я уже и не знаю: меня и прессуют, и в Городище («Брестская областная психиатрическая больница «Городище». – Ред.) сдают, три недели гнобили в Городище. А следственные органы дали ответ: я ни в чем не виноват. Мы обращаемся за помощью – а нас в Городище.

И как прикажете доживать свой век при такой власти?