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Как белорусы шумели на Флешмобе солидарности

  • 29.06.2020, 15:29
  • 1,931
Как белорусы шумели на Флешмобе солидарности

Сегодня также есть возможность поддержать наших героев. 

Telegram-канал гражданской кампании «Европейская Беларусь» публикует самые яркие моменты 6-го дня Флемоба солидарности с белорусскими политзаключенными и медиками.

Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».


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