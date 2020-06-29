Как белорусы шумели на Флешмобе солидарности 29.06.2020, 15:29

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Сегодня также есть возможность поддержать наших героев.

Telegram-канал гражданской кампании «Европейская Беларусь» публикует самые яркие моменты 6-го дня Флемоба солидарности с белорусскими политзаключенными и медиками.

Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».