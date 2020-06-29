Работник БелАЗа — Лукашенко: Саша, будешь коней кидать – выйдут мужики с гаечными ключами 14 29.06.2020, 15:43

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иллюстрационное фото

Работник БелАЗа – о настроениях на заводе.

Его слова приводит телеграм-канал “Баста!”.

"Живу в Жодино, работаю на БелАЗе, небольшая руководящая должность, - пишет он. - Сегодня с самого утра "сверху" пришло неофициальное распоряжение выяснить настроения людей, отношение к властям.

Я, разумеется, общаюсь и с другими руководителями и с рабочими, и с ИТР. Что тут выяснять, если и так все изветно?

Хотите правду? Так вот она, ловите: здесь все против Саши. Все! И никак это не поправить, никак это не изменить, хоть ты голову расшиби о стенку.

Мало того, все же понимают, отчего такие опросы проводят. Не дурачки. Тут тоже ответ однозначен. Саша, будешь коней кидать – завод станет, и выйдут не ботаники-студенты, а злобные мужики с гаечными ключами. Не балуй, Санек, уходи по-хорошему!

Мы все - 97%, и, если кто еще не понял, то мы решаем что к чему".

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