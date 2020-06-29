Жители деревни под Гродно в жару остались без воды 29.06.2020, 21:44

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фото: «Вечерний Гродно»

Сельчане бьют тревогу.

Жители деревни Польные Богатыри опасаются остаться без воды из-за того, что в нескольких метрах от их участков проводят мелиорацию — дело, казалось бы, нужное, но, по мнению сельчан, рискованное, пишет «Вечерний Гродно».

Деревня Польные Богатыри находится в 17 километрах от Гродно и в нескольких сотнях метров от границы с Польшей. Вдоль участков идёт неглубокая канава, заросшая кустами и деревьями, а сразу за ней — огромный луг. Место это, говорят жители, болотистое.

Три недели назад канаву начали чистить, вдоль неё рубят кусты и деревья. Многие не против — дело благое, но забеспокоились, что вода, и без того дефицитная в этих краях, совсем пропадёт.

— Мы в гостях у природы: у нас аисты ходят, как куры, журавли прилетают, косули, лоси — вся живность идёт во двор. Тут так хорошо было. Но с тех пор как болото ковырнули, журавлей не стало, тихо, — говорит Елена, которая живёт здесь седьмой год.

фото: «Вечерний Гродно»

Колодцы по 40 метров глубиной

По словам местных жителей, вода в Польных Богатырях на вес золота: колодцы, которых на всю деревню с десяток, очень глубокие, до 40 метров, в некоторых запаса осталось на одно кольцо.

— Наша деревня состоит из двух концов. Одна часть два раза горела, люди всё кинули и ушли повыше. У меня тоже дом горел. Приехали две пожарные машины, а заправить негде. Ездили за водой то ли в Подлабенье, то ли в Святск, то ли в Гиновичи. Случись что опять? Пока доедут — тушить будет нечего, — рассуждает Антон, старожил деревни.

фото: «Вечерний Гродно»

Он рассказал, что много лет назад траншею, в которой сейчас идут работы, прорыл колхоз. Было два съезда по шесть метров, ходила техника. Есть тут родники, помнит, как сам в 14–15 лет воду оттуда носил коромыслом.

— Ключи бьют, а возле моста был когда-то «французский» родник. Кто в костёл направлялся, по пути воды набирали. Когда мостик через канаву строили, родник забороновали, — добавляет односельчанин Антона.

Постепенно канал зарос, шутят, что его и в туфлях перейти можно.

Непростая ситуация и в соседних деревнях.

— В Конюхах воды тоже почти не осталось. В Гиновичах, откуда я родом, несколько лет канава зарастала, пригнали технику, почистили — красиво, но воды теперь ни у кого нет. В конце нашей деревни есть колодец: как глянешь туда, то дырочка с мышиный глаз. Лето, жара тридцать градусов, но воды не попьёшь — ледяная. И пока достанешь, крутить барабан замучаешься, — говорит сельчанин.

фото: «Вечерний Гродно»

В прошлом году реконструировали мелиорационный канал в Наумовичах, и часть деревни, говорят, осталась без воды.

Канал в Польных Богатырях находится на землях СПК «Нива-2003». Это же хозяйство и заказчик мелиорации. Поле за канавой, а это примерно 113 гектаров, пустовало, так как местность болотистая. Но хозяйство хочет ввести его в оборот.

фото: «Вечерний Гродно»

фото: «Вечерний Гродно»