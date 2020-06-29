Ученые выяснили причину необычной асимметрии Луны 1 29.06.2020, 21:58

иллюстрационное фото charter97.org

Благодаря открытию астрономы смогут лучше понять эволюцию спутника Земли.

Группа астрономов из разных стран провела ряд исследований, чтобы определить истинную причину асимметрии Луны. Специалисты объяснили, что неровности планеты являются следствием содержания радиоактивных элементов, пишет lenta.ua.

Известно, что люди могут видеть лишь одну сторону Луны с Земли, а именно ближнюю. Дело в том, что дальняя никогда не поворачивается к планете. Примечательно, что еще столетие назад считалось, что стороны спутника Земли симметричны, однако благодаря космическим зондам удалось узнать, что они неодинаковы. К примеру, на первой наблюдается 31% светлых и темных пятен, которые называют кратерами, а на второй их всего лишь 1% от всей поверхности. До этого времени причина асимметрии была нераскрытой. Теперь же новая научная работа с анализом образцов грунта Луны помогла специалистам ее выяснить.

Как сообщил ведущий автор исследования в одном из своих интервью, «темнота пятен» обусловлена их геологическим составом, который в свою очередь связан с явлением вулканизма.

Команда астрономов доказала, что на Луне ранее была высокоактивная вулканическая деятельность. В местах с большим уровнем концентрации радиоактивных элементов и образовались кратеры. Данное открытие считается прорывом в науке. Благодаря ему ученые смогут лучше понять эволюцию спутника Земли.