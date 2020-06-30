Саша Таракан наживает себе новых врагов 7 30.06.2020, 7:43

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Источник: Kova Bata

Белорусские власти хотят «раскулачить» российские банки?

«Жирные коты» из российских банков должны помочь с дефицитом валюты в Беларуси. Такие планы имеют чиновники в отношении банков с капиталом из РФ, пишут banki24.by.

Еще в 2017 году Лукашенко, более известный в народе под именем Саша Таракан, заявил, что не хотел бы, чтобы банковская система была «скопищем жирных котов».

Между тем, именно коммерческие банки являются для властей важным добытчиком валюты на мировом рынке. Чистые иностранные активы белорусских банков имеют хронически отрицательное значение. Это значит, что за рубежом банки держат намного меньше активов, чем должны внешнему миру.

На 1 июня банки накопили обязательства перед нерезидентами на сумму 5,270 млрд USD. Основную долю этих обязательств составляли ресурсы по строке «кредиты» — 4,849 млрд USD. Если перефразировать это простыми словами, то банки берут валютные займы у иностранных кредиторов, а затем за счет таких денег кредитуют белорусские компании. Главным получателем денег до сих пор выступали крупные предприятия госсектора.

Значение банков как источников поступления валюты в страну недавно подчеркнул глава Нацбанка Павел Каллаур. Каллаур сказал, что вместе с Банком развития объем привлеченных ресурсов составляет 6 млрд USD. При этом глава НБРБ добавил, что все кредитование экономики в валюте достигает 12 млрд USD.

Руководитель Нацбанка выразил надежду, что с помощью банков объем средств нерезидентов до конца года «вырастет на 200–300 млн USD, что позволит сохранить кредитование экономики в иностранной валюте».

Еще более интересные соображения 25 июня высказал министр финансов Юрий Селиверстов. Он заявил, власти хотят привлечь на внутреннем рынке «с участием российских банков около 500 млн USD».

Коммерческие банки давно выступают главным инвестором в облигации Минфина Беларуси. По информации агентства Fitch, к началу 2020 года вложения в суверенные облигации Беларуси составляли 13% от активов БПС-Сбербанка, 10% активов Белгазпромбанка и 6% активов Банка БелВЭБ. Все эти банки являются дочерними по отношению к российским госкорпорациям.

По состоянию на начало 2020-го общий объем инвестиций в гособлигации по БПС-Сбербанку можно оценить на 300–310 млн USD, по Белгазпромбанку — 230–240 млн USD. по Банку БелВЭБ — 130–140 млн USD. Судя по всему, несмотря на «дело Белгазпромбанка», белорусские чиновники не прочь воспользоваться возможностями России и собрать валюту через банковский пылесос.

Валюта сильно нужна для поддержки низкоэффективного госсектора РБ и выплат по долгам и гарантиям Минфина.