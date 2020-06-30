«Мы уже надавили плечом, тысячами плечей, и эти стены не смогут выстоять, и рухнут»
- 30.06.2020, 20:55
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И это мы еще только начали.
Вы не заметили? Мы уже надавили плечом, многими тысячами плечей, и эти стены не смогут выстоять, и рухнут. Житель Витебска поделился впечатлениями о Флешмобе солидарности, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Вы не заметили? - пишет он. - Мы уже надавили плечом, многими тысячами плечей, и эти стены не смогут выстоять и рухнут, а под из завалами исчезнет и вся диктаторская нечисть!
Вот этот наш флешмоб и есть это плечи, это давление на стены.
Это по-настоящему народная движуха, способная на многое.
И ведь это мы еще только начали".
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