закрыть
4 июня 2020, четверг, 21:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Испания передумала открывать границы с Францией и Португалией

  • 4.06.2020, 17:49
  • 2,566
Испания передумала открывать границы с Францией и Португалией

Мадрид изменил свое мнение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Испанское правительство откорректировало заявление, сделанное сегодня утром министром промышленности, торговли и туризма Рейесом Марото, который сообщил, что Испания собирается перенести открытие своих границ с Францией и Португалией на 22 июня.

Через несколько часов исполнительная власть уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры с этими странами об отмене контроля, но сухопутные границы не будут открыты в этот день, и действительной остается дата 1 июля, которая была установлена премьером Педро Санчесом.

Свое заявление Марото сделал во время общения с иностранными СМИ.

"В случае Франции и Португалии я также хотел бы подтвердить, что с 22 июня ограничения на передвижение по суше будут сняты", - сказал министр, а в его ведомстве уточнили, что ограничения на границах прекратят действовать после завершения чрезвычайного положения.

Однако в правительстве позже заявили, что меры контроля на границах "могут быть расширены за рамки чрезвычайного положения".

"С учетом объявленных обязательств по восстановлению международного туризма международная мобильность будет осуществляться с 1 июля", - заявили в правительстве.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина