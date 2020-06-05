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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей

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  • 5.06.2020, 8:09
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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
БИЛЛ ГЕЙТС
ФОТО: GETTY IMAGES

Основатель компании Microsoft стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса.

Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал расхожие слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов. По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам. "Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Билла Гейтса издание Business Insider, передает dw.com.

В свою очередь в интервью медиакомпании BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей". "Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.


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