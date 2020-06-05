В Украине пройдет первый в Европе виртуальный форум 5.06.2020, 18:15

Форум, прежде всего, рассчитан на людей, которые в силу обстоятельств оказались в непривычных условиях.

13-14 июня состоится форум нового времени «На границах» - первое в Европе виртуальное интерактивное событие для гражданского общества, пишет liga.net.

Событие соберет на цифровой платформе 2000 участников, определенных путем конкурсного отбора, а также ведущих экспертов, лидеров мнений, мыслителей, артистов и художников. Инициатором форума является Фонд социальных инноваций «Из страны в Украину» при содействии проекту USAID DG East.

Украинская компания ZLAB специально для мероприятия создала виртуальное пространство, в котором можно будет взаимодействовать, выбрав себе аватар. Уникальные свойства платформы дают возможность общаться с группами людей в режиме виртуального времени, обмениваться сообщениями в секретных чатах, слушать лекторов, посетить выступления артистов, делиться впечатлениями в социальных сетях и даже делать селфи. Это будущее массовых мероприятий, особенно в условиях, когда личное взаимодействие существенно ограничено.

Среди кураторов форума, которые станут менторами и координаторами дискуссий, - Валентин Красноперов, Игорь Козловский, Ирина Бек, Екатерина Сафонова, Олег Боднар, Младен Качурец, Лена Северенчук и Юлия Федив. Во время дискуссионных панелей будут обсуждаться вопросы личной идентичности в условиях кардинальных изменений, роль общественной активности в современном мире и вектор будущего развития Украины. «На границах» намерен начать важный национальный диалог, который будет продолжаться и после его окончания.

«Форум, прежде всего, рассчитан на людей, которые в силу обстоятельств оказались в непривычных условиях - внутренне перемещенных лиц, жителей Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Мы предлагаем собраться, чтобы вместе найти ответ на вопрос «Как это - быть украинцем сегодня и завтра? Что может сделать каждый из нас, чтобы улучшить жизнь своей общины и страны?». Приглашаем всех, кто хочет найти свое место в новых реалиях, разделить с нами этот уникальный опыт», - отметил Председатель правления Фонда социальных инноваций «Из страны в Украину» и идеолог форума Денис Блощинский.

Кроме того, каждый из участников сможет принять участие в создании «Книги 2000 авторов» - сборника размышлений и историй успеха, точных мыслей и открытых вопросов о реальной жизни украинцев, собранных во время мероприятия. А вечером форум пригласит гостей на уникальную развлекательную программу в виртуальной реальности с участием Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ Обмежень, O.Torvald и других.