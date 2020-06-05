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Правда про жизнь номенклатуры в СССР

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  • 5.06.2020, 21:42
  • 4,179
Правда про жизнь номенклатуры в СССР
фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

В Советском Союзе существовали «спецпайки» и «спецдоставка» продуктов.

Cегодня будет пост на одну очень интересную и важную тему, связанную с реалиями советской жизни — о том, как в СССР среди "своих" распределялись дефицитные продукты и другие общественные блага и как жил класс советской номенклатуры в то время, когда остальное население едва сводило концы с концами, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович для maxim-nm.livejournal.com.

Началось это всё, фактически, с первых советских лет, но апогея своего развития достигло при Брежневе — когда система спецраспределения и спецпайков обрела законченный вид.

Фактически, в том самом "бесклассовом" СССР все годы существовал тот самый класс эксплуататоров, который так критиковали большевики и который якобы "свергли" в 1917 году. На самом деле ничего не поменялось и стало только хуже.

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ про "спецпайки" и советское неравенство.

О чём вообще речь?

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Как я уже написал в предисловии, свой законченный вид система советского распределения обрела при Брежневе. Леонид Ильич пришел к власти в 1964 году, и примерно в это время началaсь эпоха, которая позже будет названа метким выражением "застой". Застой коснулся практически всех сфер советской жизни — от архитектуры до кинематографа, а также весьма заметно отразился на благосостоянии советских граждан — бытовых вещей и качественной еды на всех не хватало, из-за чего в магазинах возник дефицит — это когда какие-то товары можно было купить, лишь отстояв огромную очередь, либо было нельзя купить вовсе.

Из-за того, что вещей и продуктов не хватало на всех, начала формироваться система советского распределения, которая имела несколько цепочек. Во-первых, цепочки создавались "сверху"— это когда определенная категория граждан, приближённых к власти, могла получить без очереди машину, купить мебельный гарнитур из какого-нибудь "спецфонда" или даже съездить за границу по "спецпутевке". В развитых странах такое кстати считалось бы страшной коррупцией, но в совке было в порядке вещей.

Цепочки распределения формировались также и "снизу" — когда обычные люди заводили себе знакомых среди завмагов или среди обычных продавцов, и те откладывали им тот или иной дефицитный товар — буть то еда, одежда или мебель. В брежневские времена даже был специальный анекдот на эту тему — "коммунизм наступит тогда, когда у каждого советского человека будет свой знакомый завмаг".

Равные, равнее других.

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Что же мы видим? В СССР, в котором официально декларировалось "всеобщее равенство", на самом деле существовало вполне официальное неравенство. Bедь кто-то имел простой доступ к тем или иным товарам, а кто-то не имел; по меткому выражению Оруэлла — "у нас все равны, но некоторые равные равнее других". Или, как отлично написал Войнович в великом романе "Москва-2042" — "у нас каждый гражданин имеет право свободно зайти в магазин и совершенно бесплатно оттуда выйти".

Привилегированным классом в якобы "бесклассовом" советском обществе становились те, кто находился в советской системе, причём чем дальше человек в этой системе продвигался — тем большие привилегии он получал, причём это касалось буквально всего — от качества жилья до наличия и уровня личного автомобиля и возможности приобретать дефицитные продукты питания. Существовали также и отдельные закрытые "цековские" столовые, где качество и сервис ни шел ни в какое сравнение с обычными советскими столовками.

Распределение продуктов осуществлялось так — каждая из советских организаций имела свои спецмагазины и "продуктовые наборы", которые составлялись из произведенных в стране (либо приобретенных за рубежом) дефицитных продуктов. Остатки этих продуктов (если таковые были) — шли в обычную розничную торговлю, где завмагами и продавцами тоже в первую очередь распределялись "по своим".

Существовала и так называемая "спецдоставка" продуктов. Kогда всяким советским номенклатурщикам даже не нужно было ходить за спецпайками в спецмагазины, а все дефицитные товары им привозил на дом водитель.

Что было в тех самых «спецпайках»?

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

В тех самых спецпайках ("райкомовских", "обкомовских", "академических" и прочих других) были все продукты, которые для большей части остального населения СССР оставались недоступными. В спецпайках были импортные консервы и советский майонез (который далеко не всегда можно было купить в обычном магазине), детское питание, была черная и красная икра, импортные фрукты, сырокопченые и вареные колбасы, сардельки, сосиски, крабы, балыки, замороженные креветки, куры отличного качества, печень трески, ананасы, мандарины, импортное вино и коньяк, и много-много чего ещё.

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com
фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Что самое интересное — для той части продуктов, которая производилась для спецпайков в СССР, существовали отдельные производственные линии. В спецколхозах было запрещено использование пестицидов и химикатов (тогда как в обычных в землю сыпали всякую дрянь), на мясокомбинатах существовали "закрытые цеха", где делали для спецпайков делали качественные версии колбас и сосисок без добавления резаной бумаги. То есть — даже в качестве продуктов неравенство советских граждан себя во всю проявляло.

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

Даже упаковка таких "спецпродуктов" отличалась — вместо обычной серой советской бумаги плохого качества (в которой заворачивали сосиски в гастрономах), "спецпайковские" колбасы и сосисоны были упакованы в красивые картонные коробки с цветными наклейками, на которых при этом не была указана цена — то есть, они не предназначались для широкой продажи.

Страна всеобщего счастья.

фото с сайта: maxim-nm.livejournal.com

А теперь вспомните тех, кто с искренним недоумением смотрит на фотографии пустых полок в СССР и говорит о том, что "это всё уже девяностые годы". Нетрудно догадаться, почему так происходит — в СССР либо они сами, либо их родители сидели на том самом спецобеспечении и имели всё, что только душа пожелает, а в начале девяностых лафа закончилась, и им пришлось идти в обычные магазины и смотреть на пустые полки.

И это очень хороший пример того, кто обычно рассказывает всякие байки про СССР как про страну "всеобщего равенства и счастья" — сидя на спецпайках, живя в правительственной "бесплатной" квартире можно легко и беспечно рассказывать сказки про "величайшую на свете страну советов". А то, что где-то рядом есть лагеря ГУЛАГа, колхозы, в которых люди работают за галочки-"трудодни" и заводы, на которых люди просто спиваются — так может всего этого и нет, потому что из окна кремлёвской квартиры этого не видно...

Такие дела.

А вы сталкивались со "спецпайками" и "спецмагазинами" во времена СССР? Что вообще думаете по этому поводу?

Напишите в комментариях, интересно.


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