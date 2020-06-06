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Страны G20 выделят более $21 миллиарда на борьбу с коронавирусом

  • 6.06.2020, 9:37
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Страны G20 выделят более $21 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Средства пойдут на диагностику и терапию, создание вакцины и исследования.

Страны "большой двадцатки" пообещали поддержать борьбу мирового сообещества с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. "G20 вместе с приглашенными странами координировала глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19, сообщает dw.com.

На сегодняшний день члены Группы двадцати и приглашенные страны обязались выделить более 21 миллиарда долларов на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - сообщила организация в субботу, 6 июня, на своем официальном сайте.

Эти средства будут направлены на диагностику, создание вакцины, терапию, а также исследования, связанные с новым коронавирусом.

500 миллионов выделит Саудовская Аравия

Саудовская Аравия, в настоящее время председательствующая в G20, выделит 500 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Из них 150 миллионов должны быть направлены Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям и инновациям, еще 150 миллионов - Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации и 200 миллионов - другим организациям и программам в области здравоохранения.

По данным группы волонтеров Worldometer, во всем мире выявлено около 6,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, от последствий инфекции скончались около 400 тысяч человек.


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