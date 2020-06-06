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Зеленский: Аваков должен закончить дело Шеремета

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  • 6.06.2020, 17:16
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Зеленский: Аваков должен закончить дело Шеремета
Павел Шеремет

Президент Украины считает, что на данный момент замены Авакову нет.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен закончить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 6 июня, комментируя возможность отставки Авакова, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Фрагмент его брифинга в Twitter опубликовала "Украинская правда".

"До сих пор лучше министра [внутренних дел] нет. Я считаю, что он действительно мощный министр… Я понимаю, из-за чего протесты [с требованием уволить Авакова]… Я уже говорил: если человек взялся за какое-то реально сенсационное дело, он должен довести его [до конца]. Я боялся, чтобы из-за увольнения [Руслана] Рябошапки [с должности генпрокурора] у нас не возникло вопросов по делу [об убийстве херсонской активистки Екатерины] Гандзюк. Это дело продолжилось, и, думаю, оно будет доведено до конца – заказчиков посадят за решетку. Такая точно ситуация с господином Арсеном Борисовичем", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Аваков "должен закончить дело Шеремета".

"Потому что для общества (не знаю, можно так говорить или нет) он – стейкхолдер этой ситуации, и он должен довести это до конца", – заключил глава государства.


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