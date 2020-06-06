Нюрнберги Андрей Санников

6.06.2020, 20:37

История ничему не учит, особенно дураков.

Все чаще вспоминается Нюрнберг и все, что с ним связано.

Весьма полезная и поучительная история. На слуху в основном Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками. Может, не все знают, но их было еще 12, а их названия многое говорят даже сейчас, тем, кто умеет слышать, конечно:

-процесс на нацистскими врачами

-процесс над нацистскими судьями

-процесс по делу главного административно-хозяйственного управления СС

-процесс по делу Альфрида Круппа (т.е. по делу бизнесменов, помогавших преступникам)

-процесс по делу об айнзацгруппах (спецподразделения СС и СД, уничтожавшие противников режима)

Особо выделяется процесс по делу Вильгельмштрассе, суд над крупными государственными чиновниками, руководителями различных министерств и ведомств (по названию улицы, где находилось большинство министерств и ведомств).

Военные трибуналы, проходившие после окончания Второй мировой войны в Европе также и в других городах и странах, осудили в общей сложности более 30 000 нацистских преступников.

На Нюрнбергском процессе многие свидетели, стремясь дистанцироваться от режима, откровенно рассказывали обо всех приказах руководства рейха, как письменных, так и устных. Эти свидетельства стали важной доказательной базой, на основании которой нацистских преступников приговорили к смертной казни.

Суды принимали в расчет свидетельские показания против главных нацистских преступников и смягчали наказание важным свидетелям.

Судебные процессы, не только в Нюрнберге, но по всей Европе, были организованы в срочном порядке, в частности для того, чтобы спасти большое количество людей, не только преступников, от самосуда, настолько сильна была ненависть к гитлеровской Германии.

Знаменитый автор романа-антиутопии “1984” Джордж Орвелл писал, что, если бы военных преступников вывели на арену стадиона Уэмбли, чтобы их растерзали дикие звери и затоптали слоны, мест на трибунах точно бы не было. Уэмбли в 40-х годах прошлого века вмещал более 80 000 человек.

15 августа 1946 года американское управление информации опубликовало обзор проведённых опросов, согласно которым подавляющее число немцев (около 80 %) считало Нюрнбергский процесс справедливым, а виновность подсудимых неоспоримой; около половины опрошенных ответили, что подсудимым должен быть вынесен смертный приговор; только 4% отозвались о процессе отрицательно.

Суды тоже, как известно, бывают разными.

Над обезумевшим румынским диктатором Чаушеску тоже был суд, формально.

И обвинения были выдвинуты правильные с очень знакомыми формулировками:

статья 145 (разрушение национальной экономики),

статья 163 (вооружённое выступление против народа и государства),

статья 165 (разрушение государственных институтов),

статья 356 (геноцид).

Только вот суд был просто ширмой. После того, как румынский диктатор отдал приказ Секуритате применить оружие против демонстрантов в Тимишоаре, он прожил всего несколько дней. Николае Чаушеску и его жену Елену Чаушеску, академика и почетного профессора нескольких десятков престижных западных университетов шлепнули свои же. Не дали убежать из страны, объявили приговор, дали 10 дней на обжалование, но потом передумали, расстреляли во дворе казармы воинской части, бросив трупы на футбольном стадионе, как бродячих собак. Даже похоронили их под чужими именами, чтобы народ не надругался над трупами.

Негоже, конечно, лучше, чтобы все по закону, но не стоит народ доводить.

История, конечно же, ничему не учит, особенно дураков.

Зато она очень любит повторяться.

Андрей Санников, Facebook