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Жительницу Ивацевичей выписали из больницы с положительным тестом на Covid-19

  • 7.06.2020, 19:22
Жительницу Ивацевичей выписали из больницы с положительным тестом на Covid-19

Все признаки и симптомы заболевания у нее остались.

Жительницу Ивацевичей выписали из больницы с положительным тестом на Covid-19 и всеми симптомами заражения. Ее сын до сих пор ждет результата теста, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Хочу рассказать про отношение к людям в Ивацевичской ЦРБ, - пишет читатель. - Позавчера выписали женщину с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Отправили на самоизоляцию при том, что ни одного отрицательного теста у нее не было. Все признаки и симптомы заболевания остаются.

Тем более печально, что у нее дома сын, который ждет результата теста на Covid-19 как контакт первого уровня. Первый тест соизволили взять только в конце второй недели самоизоляции, результата конечно же нет и по сей день. Как можно выписывать больного человека? Там что, совсем безразличные и бездушные люди работают?

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