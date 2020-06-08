Уго, забери друга! 8 Игорь Козубов

8.06.2020, 7:33

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Фото: Reuters

Нужно помочь встрече старых друзей.

До последних событий и прямых угроз Несмываемого гражданам, отказывающим ему в доверии, я был бойкотчиком, но теперь... Коль эта полуграмотная мразь, окончательно ошалев от четвертьвековой вседозволенности и потеряв остаток рассудка, начала грозить повторением Андижанского расстрела, я оторву зад "от дивана". Пойду на участок, проголосую. И буду защищать свой голос.

Плошча - так Плошча, я готов. Уверен, что мужчин (не "мужыкоў" в понятии мозаичного психопата, привыкших к плетке, а именно мужчин) среди нас в избытке, и я буду не один.

На одной из последних встреч со своим венесуэльским братом усатый пообещал встретиться с ним в 20-м году. Ну что ж, время пришло и подзабытый слоган "Уго, забери друга!" стал актуален, как никогда. Нужно помочь встрече старых друзей...

Игорь Козубов, Фейсбук