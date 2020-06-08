закрыть
8 июня 2020, понедельник, 9:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уго, забери друга!

8
  • Игорь Козубов
  • 8.06.2020, 7:33
  • 6,012
Уго, забери друга!
Фото: Reuters

Нужно помочь встрече старых друзей.

До последних событий и прямых угроз Несмываемого гражданам, отказывающим ему в доверии, я был бойкотчиком, но теперь... Коль эта полуграмотная мразь, окончательно ошалев от четвертьвековой вседозволенности и потеряв остаток рассудка, начала грозить повторением Андижанского расстрела, я оторву зад "от дивана". Пойду на участок, проголосую. И буду защищать свой голос.

Плошча - так Плошча, я готов. Уверен, что мужчин (не "мужыкоў" в понятии мозаичного психопата, привыкших к плетке, а именно мужчин) среди нас в избытке, и я буду не один.

На одной из последних встреч со своим венесуэльским братом усатый пообещал встретиться с ним в 20-м году. Ну что ж, время пришло и подзабытый слоган "Уго, забери друга!" стал актуален, как никогда. Нужно помочь встрече старых друзей...

Игорь Козубов, Фейсбук


популярное за неделю

Мнение

«Это что за чудолом? Саша 3 процента»
«Это что за чудолом? Саша 3 процента» Дмитрий Растаев
Мы все по одну сторону
Мы все по одну сторону Наталья Радина
Нюрнберги
Нюрнберги Андрей Санников
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко