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Россиянам готовят генетические паспорта

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  • 8.06.2020, 13:41
Россиянам готовят генетические паспорта

Проект будет финансироваться из федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться созданием единой национальной базы генетической информации, пишет finanz.ru.

Проект будет финансироваться из федерального бюджета и осуществляться при участии НИЦ «Курчатовский институт», которому предстоит разработать формат хранения и передачи данных и сопутствующих поисковых программ, говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания о развитии генетических технологий.

Правительству предписано «обеспечить создание в РФ отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий», а также рассмотреть вопрос о налоговых льготах для компаний, которые финансируют такие исследования.

В числе таких компаний - «Роснефть», с которой правительство РФ готовится подписать соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. Глава «Роснефти» Игорь Сечин возглавит консультативный совет, в задачи которого войдет создание центра комплексных генетических исследований и генетического редактирования.

Национальная геномная база является частью большого проекта по обеспечению населения России генетическими паспортами. Их введение предусмотрено указом «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, который Путин подписал в марте 2019-го.

Документ требует «осуществить генетическую паспортизацию населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека», а также сформировать «генетический профиль населения» и создать условия для «развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».

Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа.

Генетическим паспортом называют информацию об особенностях ДНК человека - такую идентификацию применяют в криминалистике с 1990 годов, а сейчас - повсеместно, рассказывала ранее РИА Новости Светлана Боринская, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН.

«С 2008 года действует федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", в котором определен круг лиц, обязательно подлежащих этой процедуре. В первую очередь это осужденные за тяжкие преступления, изнасилования. Их генетический профиль поступает в базу данных и там сравнивается с ДНК неопознанных образцов с места преступлений. Это помогло раскрыть очень давние преступления, совершенные десятки лет назад», - говорит эксперт.

По ее словам, аналогичный закон в ряде стран применяют в отношении служащих, чья профессия связана с повышенным риском для жизни, например, военных, сотрудников спецслужб, пожарных. Это позволяет в случае гибели быстро идентифицировать останки.

Еще одно направление - идентификация жертв стихийных бедствий, терактов. Погибших опознают, сравнивая их образцы с ДНК близких родственников.

Вряд ли речь может идти о полном прочтении (секвенировании) генома каждого гражданина, сомневается сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус.

«Прочесть геномы ста с лишним миллионов человек - задача не слишком реальная, - рассуждает он. - В фундаментальном плане это было бы интересно, но речь не об этом. Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям».

Самый большой банк данных ДНК в мире пока имеет Великобритания. Это национальная база NDNAD, работы по созданию которой начались в 1995 году. За первые 20 лет работы удалось собрать почти 6 млн проб. В этой базе данных хранятся ДНК-профили и осужденных за различные преступления, и подозреваемых.

Генотипы всего населения пока удалось собрать лишь Исландии, база которой охватывает около 300 тысяч человек.


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