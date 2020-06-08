Россиянам готовят генетические паспорта 1 8.06.2020, 13:41

Проект будет финансироваться из федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться созданием единой национальной базы генетической информации, пишет finanz.ru.

Проект будет финансироваться из федерального бюджета и осуществляться при участии НИЦ «Курчатовский институт», которому предстоит разработать формат хранения и передачи данных и сопутствующих поисковых программ, говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания о развитии генетических технологий.

Правительству предписано «обеспечить создание в РФ отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий», а также рассмотреть вопрос о налоговых льготах для компаний, которые финансируют такие исследования.

В числе таких компаний - «Роснефть», с которой правительство РФ готовится подписать соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. Глава «Роснефти» Игорь Сечин возглавит консультативный совет, в задачи которого войдет создание центра комплексных генетических исследований и генетического редактирования.

Национальная геномная база является частью большого проекта по обеспечению населения России генетическими паспортами. Их введение предусмотрено указом «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, который Путин подписал в марте 2019-го.

Документ требует «осуществить генетическую паспортизацию населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека», а также сформировать «генетический профиль населения» и создать условия для «развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».

Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа.

Генетическим паспортом называют информацию об особенностях ДНК человека - такую идентификацию применяют в криминалистике с 1990 годов, а сейчас - повсеместно, рассказывала ранее РИА Новости Светлана Боринская, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН.

«С 2008 года действует федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", в котором определен круг лиц, обязательно подлежащих этой процедуре. В первую очередь это осужденные за тяжкие преступления, изнасилования. Их генетический профиль поступает в базу данных и там сравнивается с ДНК неопознанных образцов с места преступлений. Это помогло раскрыть очень давние преступления, совершенные десятки лет назад», - говорит эксперт.

По ее словам, аналогичный закон в ряде стран применяют в отношении служащих, чья профессия связана с повышенным риском для жизни, например, военных, сотрудников спецслужб, пожарных. Это позволяет в случае гибели быстро идентифицировать останки.

Еще одно направление - идентификация жертв стихийных бедствий, терактов. Погибших опознают, сравнивая их образцы с ДНК близких родственников.

Вряд ли речь может идти о полном прочтении (секвенировании) генома каждого гражданина, сомневается сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус.

«Прочесть геномы ста с лишним миллионов человек - задача не слишком реальная, - рассуждает он. - В фундаментальном плане это было бы интересно, но речь не об этом. Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям».

Самый большой банк данных ДНК в мире пока имеет Великобритания. Это национальная база NDNAD, работы по созданию которой начались в 1995 году. За первые 20 лет работы удалось собрать почти 6 млн проб. В этой базе данных хранятся ДНК-профили и осужденных за различные преступления, и подозреваемых.

Генотипы всего населения пока удалось собрать лишь Исландии, база которой охватывает около 300 тысяч человек.