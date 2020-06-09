Офицеры из Лунинца: Мы - за мирную смену власти в Беларуси 9.06.2020, 7:45

Фото: media-polesye.by

Военные отворачиваются от «Саши три процента».

Жители Лунинца массово подписывали за Светлану Тихановскую на пикетах 6 и 7 июня. Издание media-polesye.by поговорило с теми, кто пришел на легальные пикеты за перемены.

Мы всей семьей пришли к единому мнению: так дальше продолжаться не должно

— Вот пришла и мирно стою в очереди, чтобы поставить свою подпись за того кандидата, в которого верю, — сказала Нина Нагорная. – Я не майданутая, а белорусы – не народец. У меня прекрасные воспитанные дети, сын окончил сельскохозяйственную академию в Горках. Мы живем полноценной семейной жизнью и жизнью своей страны. Поэтому смотрим все каналы, слушаем радио и делаем выводы. Мы – серьезные люди и ответственно относимся к своим поступкам. То, что я в этой очереди, не случайно. Мы всей семьей все обсудили и пришли к единому мнению: так дальше продолжаться не должно, сменяемость власти, тем более такой, просто необходима и давно назрела. Так считает вся моя семья, родные и все, кого я хорошо знаю.

Приехали специально из деревни

— Мы с дочкой-одиннадцатиклассницей Дарьей, приехали специально из д. Озерница, где проживаем, чтобы поставить свои подписи за Светлану Тихановскую и других альтернативных действующему президенту страны кандидатов, — сказала в беседе с журналистом МП Ольга Труханович. – Муж пока занят, но тоже подпишется, как только освободится с работы. Нам в городе не надо было ни в магазины, ни куда-то еще. Ехали исключительно для того, чтобы подписи поставить.

Дарья у Светланы Николаевны – «группа поддержки». Она хоть еще и слишком юная, но уже имеет свою гражданскую позицию, говорит, что не приемлет лицемерную власть и ужасающее хамство с ее стороны. А сама она в школе была отличницей. Мечтает поступить в медицинский колледж. Старается успешно сдать экзамены и пройти ЦТ.

Настолько допекла вся эта несправедливость

Галина Голубенко 23 года прослужила в воинской части, имеет детей и внуков. Она пришла поставить подпись за Светлану Тихановскую, потому что после просмотров БТ и Белсата проанализировала для себя все за и против и сделала вывод: надо менять что-то в стране, а прежде всего власть. Хуже, считает она, точно не будет. «Имея 300 рублей пенсию, чего уж тут терять», — говорит собеседница, которая до этого ни на одни выборы не ходила, так как не считала их выборами, а голосованием. А тут «настолько допекла вся эта несправедливость», что нельзя не пойти и не поставить подпись за другого кандидата в кандидаты, но только не за действующего…

Права выбора не имел, но вот появилась надежда

Анатолий Жарко не назвал место работы, но, улыбнувшись, сказал, что люди и так узнают его по фамилии. Он не боится огласки. Главное, что подтолкнуло его придти и подписаться за «кандидата в кандидаты» Тихановскую – желание, чтобы у человека было право выбора, а до этого он этого права, с его слов, не имел, но вот появилась надежда.

Примечательно, что каждому из желающих подписаться за Светлану Тихановскую приходилось стоять в очереди как минимум полчаса, но они в один голос заявляли: это же судьба страны, в которой жить нам и нашим детям, поэтому тут не только полчаса, можно и сутками стоять.

После 1994-го не ходил на выборы, а тут терпение лопнуло

Лунинчанин Николай фамилию не назвал, хотя уже пенсионер:

— Сын у меня пограничник, как бы ему не аукнулось. А так назвался бы. Сейчас все держится в нашей стране на страхе. Да сколько можно уже! После 1994-го я не ходил на выборы. Знал, что это театр. А тут терпение лопнуло. Ехал с гаража, увидел пикет и сразу домой за паспортом.

Перемены необходимы

Жительница Лунинца Светлана Петровна Жук – в прошлом госслужащая. Пенсионерка. Внимательно следит за предвыборной кампанией, хотя раньше не ходила на выборы. Теперь решила, что дальше терпеть хамство со стороны власти нельзя, перемены необходимы.

Мы за мирную смену власти

— Мы – военные, — сказали двое парней в гражданской одежде. – Младшие офицеры. Поэтому не можем назвать свои фамилии. Но заверяем, что стрелять в свой народ, если будет такой приказ, не будем. И наши сослуживцы, надеемся, тоже. Вот и пришли подписаться за того кандидата в кандидаты, который никогда такой приказ не отдаст, в чем уверены стопроцентно. Мы за мирную смену власти.

Во время общения с людьми из очереди очевидно, что они настроены миролюбиво и желают честных выборов. Действующую власть в большинстве своем не ругают, просто считают, что в цивилизованной стране обязательно должна быть сменяемость власти, а руководство страны обновляться свежими умами и интеллектуальным потенциалом в глобальном понимании этого слова.