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Дмитрий Бондаренко: Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь

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  • 9.06.2020, 9:09
  • 13,104
Дмитрий Бондаренко: Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь
Скриншот из видео ont.by

Сегодня за восстановление закона выступает суверен Беларуси.

Об этом заявил для проекта Charter97.org «Смена власти» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, отвечая на вопрос: как уйдет Лукашенко?

- Лукашенко уйдет не в результате выборов, это однозначно. Лукашенко уйдет в результате массовых протестов в Беларуси. Или это случится до дня выборов, мне кажется, такой вариант более вероятен - 60 процентов. Или это случится после даты выборов и они попробуют объявить, как всегда, безумные цифры. Люди уже знают, что рейтинг Лукашенко 1-3% и кличка «Саша 3 процента» появилась не просто так. Не получится уже так просто соврать.

Что касается силовых структур, слава Богу, в армии служит много нормальных людей. Есть подразделения, например, ОМОН или служба безопасности Лукашенко, которых могут признать виновными в преступлениях против человечества. Эти люди будут бегать до конца жизни. Например, бойцы «Беркута» в Украине говорят, мол, мы же выполняли приказ президента. Они, конечно, забывают о том, что даже приказы легитимного президента, если они носят преступный характер, не должны выполняться силовиками. Да, Янукович был выбран легально, его избрание было признано в Европе. Лукашенко же является узурпатором. Сегодня милиционеры, КГБ, сотрудники других служб должны понимать, что они не служат законному президенту.

Сегодня за восстановление закона выступает суверен Беларуси - белорусский народ, а они отстаивают интересы группы лиц, которые незаконно удерживали власть.

Как раз-таки к Лукашенко и его силовикам, к Ермошиной и Центризбиркому может быть применима статья 357 УК РБ (Захват или удержание государственной власти неконституционным путем), которая предусматривает в том числе смертную казнь.

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