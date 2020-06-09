Дмитрий Бондаренко: Действия Лукашенко и его подельников подпадают под уголовную статью, предусматривающую смертную казнь 13 9.06.2020, 9:09

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Скриншот из видео ont.by

Сегодня за восстановление закона выступает суверен Беларуси.

Об этом заявил для проекта Charter97.org «Смена власти» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, отвечая на вопрос: как уйдет Лукашенко?

- Лукашенко уйдет не в результате выборов, это однозначно. Лукашенко уйдет в результате массовых протестов в Беларуси. Или это случится до дня выборов, мне кажется, такой вариант более вероятен - 60 процентов. Или это случится после даты выборов и они попробуют объявить, как всегда, безумные цифры. Люди уже знают, что рейтинг Лукашенко 1-3% и кличка «Саша 3 процента» появилась не просто так. Не получится уже так просто соврать.

Что касается силовых структур, слава Богу, в армии служит много нормальных людей. Есть подразделения, например, ОМОН или служба безопасности Лукашенко, которых могут признать виновными в преступлениях против человечества. Эти люди будут бегать до конца жизни. Например, бойцы «Беркута» в Украине говорят, мол, мы же выполняли приказ президента. Они, конечно, забывают о том, что даже приказы легитимного президента, если они носят преступный характер, не должны выполняться силовиками. Да, Янукович был выбран легально, его избрание было признано в Европе. Лукашенко же является узурпатором. Сегодня милиционеры, КГБ, сотрудники других служб должны понимать, что они не служат законному президенту.

Сегодня за восстановление закона выступает суверен Беларуси - белорусский народ, а они отстаивают интересы группы лиц, которые незаконно удерживали власть.

Как раз-таки к Лукашенко и его силовикам, к Ермошиной и Центризбиркому может быть применима статья 357 УК РБ (Захват или удержание государственной власти неконституционным путем), которая предусматривает в том числе смертную казнь.

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