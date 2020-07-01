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Почему вода в Минске до сих пор с запахом?

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  • 1.07.2020, 14:23
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Почему вода в Минске до сих пор с запахом?

Жители столицы продолжают жаловаться на качество водопроводной воды.

«Минскводоканал» уверяет: вода в Минске соответствует всем потребительским нормам. Фиксируется только хлорный запах, что является нормой. Специалисты подчеркивают, что проблема решена. Запрет на использование водопроводной воды в питьевых целях был снят еще 27 июня. Однако «на всякий случай» подвоз питьевой воды продолжается, сообщает телеграм-канал «ЧП Беларусь».

– Сегодняшние обращения граждан касаются запаха воды. По результатам исследований в абсолютном большинстве проб фиксируется хлорный запах. Это обусловлено технологией водоподготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность, – сообщают представители предприятия.


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