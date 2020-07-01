Как коммунальщики поддерживают неизвестных «партизан» 4 1.07.2020, 15:28

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Битва на стенах белорусских городов продолжается.

Telegram-канал "Баста!" публикует письмо сотрудника коммунальных служб. Он рассказал о поддержке тех, кто оставляет на стенах протестные граффити.

"У нас очень прибавилось нагрузки в последнее время, - говорит он. - Нас отправляют закрашивать ваши надписи на стенах. Краски не хватает. Плюс саботаж с нашей стороны – по полной программе.

Начальство попыталось внедрить "инновационную" схему. Заикнулись, что каждый работник должен отвечать за "чистоту" своего участка: появится надпись – сам покупай краску и закрашивай. Естественно, начальство было послано подальше, у нас за словом в карман не лезут, а за такие копейки желающих работать не найдут с огнем. Многие уже уволились, мое заявление тоже на столе лежит.

Скажу одно: у них силенок не хватит все закрасить. С партизанами воевать очень тяжело – это все военные стратеги признают. А если у партизан в тылу в качестве базы обеспечения вся страна – их победить невозможно. Гитлер спекся на Беларуси, спечется и таракан".

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