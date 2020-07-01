В Бресте прошел громкий Велопробег солидарности

В Бресте прошел громкий Велопробег солидарности1
- 1.07.2020, 22:48
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Велосипедисты прокатились по центру города сразу после Флешмоба солидарности.
В Бресте сегодня, как и в Минске вчера, сразу после Флешмоба солидарности, стартовал Велопробег солидарности.
Десятки жителей города прокатились по центру, передает телеграм-канал «Баста!».
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