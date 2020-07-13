Доходы стран ОПЕК упали впервые за пять лет 13.07.2020, 17:28

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Фото: Reuters

За прошлый год страны картеля экспортировали нефти на 564,9 млрд долларов.

В 2019 году доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились впервые с 2014 года и составили $564,9 млрд, свидетельствует отчет организации, опубликованный в понедельник, 13 июля, передает korrespondent.net.

Максимума за всю историю доходы достигали в 2012 году - $1,1 трлн.

Так, за год доходы упали на 18% (с $692,3 млрд в 2018 году).

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия в 2019 году заработала $202,4 млрд, Ирак - $80 млрд, Кувейт - $52,4 млрд.

В 2019 году страны картеля экспортировали в среднем 22,47 млн б/с нефти против 24,3 млн б/с годом ранее.

Объем доказанных запасов нефти в мире в 2019 году вырос на 3,6% - до 1,55 трлн баррелей, из них 1,23 трлн баррелей приходятся на страны ОПЕК.

США в прошлом году нарастили доказанные запасы нефти на 20,1% - до 52,64 млрд баррелей. Показатель по РФ при этом остался без изменений - на уровне 80 млрд баррелей.

Крупнейшие запасы нефти по итогам 2019 года были зафиксированы в Венесуэле - 303,8 млрд баррелей.

Всего в ОПЕК входит 13 стран: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ливия, Нигерия и Венесуэла.

Отметим, в июне мировые поставки нефти упали до девятилетнего минимума.