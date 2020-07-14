Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса 1 14.07.2020, 10:20

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Французская компания отказалась работать в РФ.

Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании. Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян подтвердил РБК изменения в составе акционеров.

По его словам, принадлежавшие французам 25% Russ Outdoor выкупило ООО «Стинн» — это же ООО в октябре 2019 года консолидировало 48,57% российской группы. В результате сделки доля «Стинна» выросла до 73,57%. Оставшиеся 26,43% Russ Outdoor остались у ВТБ.

РБК направил запросы содиректору JCDecaux Жану-Франсуа Деко и в пресс-службу ВТБ.

Владельцем ООО «Стинн», согласно данным ЕГРЮЛ, является Григорий Садоян. Но, как ранее сообщал РБК, фактическими владельцами «Стинна» считаются Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев. До покупки доли в Russ Outdoor они стали фактическими владельцами еще одного оператора наружной рекламы — «Вера-Олимп», а затем приобрели агентство «Лайса» (до 2022 года эксклюзивного рекламного подрядчика РЖД). В октябре прошлого года было объявлено, что Russ Outdoor, «Вера-Олимп» и «Лайса» будут управляться совместно. Вместе эти компании управляют 28,5 тыс. рекламных конструкций в 58 городах России. В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом «Вера-Олимп» и «Лайса» по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий.

JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд. Выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, указывала в своем отчете JCDecaux — это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире. Если пересчитать выручку Russ Outdoor в рубли по среднему курсу ЦБ за прошлый год, то она в 2019 году составила 7,9 млрд руб., что почти на 22% меньше, чем в 2018-м. В России Russ Outdoor с середины 2000-х является крупнейшим игроком в наружной рекламе как по доходам, так и по числу рекламных поверхностей.

JCDecaux занималась рекламным бизнесом в России с 2006 года — в рамках совместно предприятия с чешской BigBoard Group ей принадлежал оператор наружной рекламы BigBoard. В 2013-м французская группа выкупила у «ВТБ Капитал» пакет в Russ Outdoor (бизнес BigBoard в рамках сделки был внесен в уставной капитал нового актива). За свой пакет французская группа, как следовало из ее отчетности, могла тогда заплатить €96,8 млн, что соответствовало оценке всей Russ Outdoor в €387 млн ($518 млн). Но, как признавал в интервью «Коммерсанту» в 2014 году тогдашний управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев, французы не могли быть «полностью удовлетворены» началом совместной работы: «У них — впрочем, как и у нас, — были достаточно большие ожидания быстрых побед. На практике все оказалось немного дольше».

Сумму сделки Мирзоян не назвал. Источник, близкий к одному из акционеров Russ Outdoor, уточнил, что пакет JCDecaux был выкуплен исходя из прошлогодней оценки всего бизнеса Russ Outdoor примерно в 9 млрд руб., то есть за свои 25% французы могли получить до 2,25 млрд руб. Когда «Стинн» в октябре 2019 года выкупил 48,57% Russ Outdoor у группы миноритариев, JCDecaux получила опцион продать свою долю, рассказывали ранее источники РБК на рекламном рынке.

В Москве из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений загрузка рекламных поверхностей упала весной на 80–90%, сообщал РБК в конце мая представитель столичного департамента СМИ и рекламы. ФАС в июне указывала, что по итогам всего 2020 года вся российская наружная реклама может потерять до 70% своих доходов. В 2019 году затраты во всем сегменте Out of Home (включает помимо наружной рекламы рекламу на транспорте, внутри бизнес- и торговых центров и т.п.) составили, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 43,8 млрд руб.