Владимир Непомнящих: Для Лукашенко уже наступила развязка 4 15.07.2020, 7:37

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Фото: gazetaby.com

Судьба Беларуси теперь будет решаться не на «выборах», а на улице.

14 июля ЦИК во главе с Ермошиной не зарегистрировал кандидатами в президенты и Валерия Цепкало и наиболее сильного соперника Лукашенко Виктора Бабарико.

Вечером того же дня тысячи людей по всей стране вышли на мирные акции протеста.

Новую ситуацию в Беларуси для Charter97.org прокомментировал известный активист оппозиции из Гомеля, бывший сотрудник милиции Владимир Непомнящих, ставший в нынешней кампании кандидатом протеста.

- Нерегистрация Бабарико и Цепкало - это поступок труса. Лукашенко на 100% боится. Это не удивительно: нервные подергивания труса были видны еще с самого начала избирательной кампании, когда начали люди по всей стране начали стоять в километровых очередях к Тихановским, Бабарико и Цепкало. Трусость и страх за свою судьбу - вот что провозгласил от имени Лукашенко ермошинский ЦИК.

Знаете, я еще раз убедился, что в действиях этого человека не осталось ничего мужского и ничего адекватного. У него поехала крыша по полной программе. Он сейчас бросается, как раненый зверь, из стороны в сторону и не знает, что ему делать.

Отдельный разговор о том, что Светлану Тихановскую зарегистрировали, но при этом ее мужа держат в заложниках в СИЗО и уже в третий раз бросили в карцер. Может ли нормальный человек так себя вести, так издеваться над женщиной?

Это можно объяснить только его неадекватностью и тем, что пациента давно надо лечить. Строго говоря, ему нужно назначить квалифицированную экспертизу. Если человек болен, то его нужно лечить. А если он не болен и понимает, что делает - значит, его нужно судить.

Может, кому-то покажется, что я жестко говорю, но для самого же Лукашенко и его семьи будет лучше, если он сейчас остановится и включит мозги.

- Вы говорите - включить мозги… Возможно ли это?

- Для Лукашенко самым лучшим вариантом было бы немедленно уволить Ермошину - сразу после позорного заседания ЦИК. Потом быстренько собрать все свои чемоданы, забрать семью, сесть в самолет и срочно вылететь в Венесуэлу или в Северную Корею. Это был бы самый лучший для него вариант, который бы показал: мозги еще включаются.

При всех других вариантах Лукашенко проигрывает. Понимаете, он сейчас загнал себя в такое положение, что все, что ни сделает, только ухудшает его шансы. Фактически, для него уже наступила развязка: его ничто не спасет. И глупую концовку этой истории - вот ведь ирония - озвучила «верная» Ермошина. Если Лукашенко с ее помощью себя снова переназначит, то это закончится для него трагедией.

- Может, отсюда и такая нервная реакция на сильных конкурентов?

- Я считаю, да. Бедняга так переволновался из-за пробуждения белорусов, что у него что-то стало с головой на этой почве. Когда его хоть кто-то поддерживал, он так не нервничал, а сейчас, когда уже и меньше 3%, у него едет крыша.

Народ ему сейчас говорит: вставай и уходи. Не надо бегать за истиной, достаточно выглянуть на улицы и посмотреть, какие очереди стояли за других кандидатов и сколько людей вышло после их нерегистрации. Так что пусть Лукашенко собирается и уходит, а не лезет, как жаба на корч. Что бы Лукашенко ни сделал, это его уже не спасет. Вы только посмотрите, какая обстановка в стране!

- Что вы, как кандидат протеста, предлагаете делать в этой ситуации?

- Судьба Беларуси теперь будет решаться не на «выборах», а на улице. Какие это «выборы»? «Выборы-дурыборы», игра шарлатанов в наперстки с народом. Только Площадь и мирный выход людей на протесты все решат.

Нравится нам это или нет, но народ должен понимать, что по-другому всю власть в Беларуси сменить невозможно. У нас перед глазами есть живой пример успешный пример мирных уличных протестов – Армения, где совсем недавно произошла смена власти. Нас должно выйти достаточно много. Может, для начала 3-5% белорусов. Конечно, лучше 5-10%, а если нас в один момент выйдет 15% - то Лукашенко побежит сразу.

Сейчас, когда Лукашенко истоптал Конституцию, народ имеет право выходить и высказывать свое недовольство. Власть в стране, кстати, принадлежит не ему и его банде, а народу. Так говорит Конституция. Мы уже четко дали понять Лукашенко, что он должен уйти. Поэтому пусть спокойно, без пены у рта, это сделает. Так будет лучше и для него, и для Беларуси.

- Вы уже говорили, что судьбу Лукашенко решит трибунал…

- И он с каждым днем становится ближе к трибуналу.

Судить его будут в любом случае. Рано или поздно, заочно или вживую, живым или мертвым. Людям нужно показать, кто есть кто. Те, кто получали от него приказы, тоже будут давать показания. Думаю, что они впереди всех будут бежать, чтобы рассказать все и меньше для себя получить.

Но у него есть еще возможность развернуться и пойти в другую сторону. Пусть соберет остатки разума, посмотрит, как люди выходят против него и срочно снимается с «выборов».

Всем нашим замечательным людям, кто хочет перемен, но еще почему-то не выходил на уличные акции, я хочу сегодня сказать: хватит «воевать» на диване, давайте все вместе сопротивляться. Пора уже переходить к нормальной жизни в Беларуси, чтобы была демократия, независимые суды, уважение власти к людям. Чтобы не мы работали на власть, а власть работала на нас. За Беларусь без Лукашенко! Хватит! Достал! Жыве Беларусь!