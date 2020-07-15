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Трамп подписал закон о новых санкциях против Китая

  • 15.07.2020, 8:40
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Трамп подписал закон о новых санкциях против Китая

Ограничения введены с целью защитить автономию Гонконга.

Президент США подписал закон, который предусматривает широкий спектр санкций против лиц, организаций и компаний, содействующих Китаю в ограничении автономии Гонконга.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент подписал во вторник, 14 июля, закон H. P 7440 Об автономии Гонконга, который уполномочивает и вводит санкции против иностранцев, юридических лиц и финансовых учреждений, способствующих усилиям Китая, направленным на отмену автономии Гонконга», — отмечается в документе.

Законодательный акт, подписанный Трампом, получил широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе. Он предусматривает введение санкций против субъектов, нарушающих обязательства официального Пекина перед Гонконгом согласно Китайско-Британской совместной декларации, а также Основному закону этого автономного региона. Кроме того, под ограничения попадают банки, которые ведут бизнес с этими субъектами.

Напомним, что Китай 30 июня принял закон о национальной безопасности Гонконга, который вводит пожизненное заключение для гонконгцев за преступления против национальной безопасности.


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