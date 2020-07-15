Трамп рассказал, за счет чего он собирается победить Байдена на выборах 15.07.2020, 15:57

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США уверен, что сможет добиться переизбрания в ноябре 2020 года.

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что он сможет добиться переизбрания в ноябре 2020 года, победив бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Я думаю, что у нас есть отличные результаты опросов", - сказал президента Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он сказал, что имеет в виду "реальную социологию ", а не те опросы, которые публикуют критикующие его медиа.

"В 2016 году было то же самое. Все опросы [в СМИ] оказались неверными. Только в трех случаях опросы оказались правильными", - добавил он.

Трамп полагает, что сегодня среди его сторонников "энтузиазма больше, чем на выборах 2016 года". Он рассчитывает на поддержку "молчаливого большинства".

"Еще ни разу не было у нас таких выборов, на которых представлены столь разные кандидаты ", - предположил президент США.

Значительную часть своего выступления он критиковал предвыборную программу Байдена,- в частности, его планам по иммиграции, сфере энергетики.