Бархатное цунами: пять мирных революций в промосковских диктатурах Европы 17.07.2020, 14:56

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Ситуация в подконтрольных СССР странах Центральной Европы очень похожа на современную белорусскую.

С виду сильные репрессивные аппараты давили на общество, которое жаждало независимости во внешней политике, демократии во внутренних делах и свободы в экономике, пишет сайт телеканала «Белсат».

Переломный год – 1989-й. Всего за несколько месяцев коммунистические режимы в Польше, Чехословакии, Восточной Германии, Болгарии и Венгрии перестали существовать. Они были снесены массовыми мирными народными движениями.

Внутренние факторы

Экономика европейских стран коммунистического блока (СССР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, ГДР) в конце 1980-х годов переживала сильный кризис: выросло и стало очевидным технологическое отставание от капиталистических стран, еще больше усилился хронический для советской системы дефицит промышленных товаров, снижалось качество изделий, ощущалась нехватка продуктов питания.

Кроме того, стала разваливаться система коммунистической цензуры в прессе и книгопечатании, стали возникать многочисленные неподконтрольные зарегистрированные и неформальные общественные и политические организации, которые все более решительно ставили вопрос реформ и демократизации всех сторон жизни.

Это положение выводило из равновесия весь административный и силовой аппарат коммунистических диктатур – политические функционеры часто не знали, что делать в новых условиях, а спецслужбы, войска и милиция, рядовой состав которых сам страдал от экономических проблем, постепенно теряли уверенность в собственных силах.

Внешний фактор

СССР был готов и способен подавить военной силой антикоммунистические движения в Восточной Германии в 1953 году, в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году. То же самое могло произойти и в Польше в 1980-м, но польский коммунистический силовой аппарат на этот раз смог обойтись без советских танков на улицах.

Однако в 1989 году ситуация изменилась – сам СССР находился в глубоком экономическом и политическом кризисе, общество делалось все более антисоветским, а реформы генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева не давали результата. Кроме того, советское общество было морально истощено 10-летней войной в Афганистане, войска оттуда закончили выход как раз в феврале 1989 года. Граждане СССР не поняли бы новые масштабные интервенции.

Это давало надежду на то, что жители Центральной Европы смогут впервые за почти 50 лет сами решить судьбу своих стран.

Польша и Венгрия: эволюционные революции

Ситуация в Польше отличалась тем, что там уже много лет борьбу за демократию возглавлял нелегальный профсоюз «Солидарность». Кроме того, сама католичество поляков во многом подрывала идеологические позиции местных коммунистов. Когда Папой Римским в 1978 году стал Иоанн Павел II, поляк Кароль Юзеф Войтыла, это стало еще большим фактором объединения и вдохновения.

Еще в 1988 году по Польше прокатилась волна крупных забастовок, которые показали, что ни сила, ни ограниченные уступки не могут стабилизировать коммунистический режим. Забастовки заставили коммунистическое руководство пойти на переговоры с Независимым профсоюзом «Солидарность». В результате переговоров в феврале 1989 года «Солидарность» была официально зарегистрирована, а летом 1989 года на первых относительно свободных парламентских выборах профсоюз одержал оглушительную победу, чтобы позже сформировать первое за 40 лет диктатуры некоммунистическое правительство.

В Венгрии ситуация происходила подобным же образом. Это был результат мирного переговорного процесса (по польской модели) между коммунистическими правительствами и общенационально признанными народными лидерами, которые опирались на многие общественные организации. В Польше и Венгрии сами правительства поняли, что народ не хочет их терпеть, необходимы реформы и что коммунисты не смогут долго сидеть на одних только штыках силовиков.

Германия: цунами сносит стену

Проблема массовой эмиграции восточных немцев в свободную и более состоятельную ФРГ была всегда проблемой для немецких коммунистов. В результате возникла Берлинская стена, ставшая ярким визуальным символом коммунистической диктатуры и «железного занавеса». Когда в Венгрии в 1989 году началась демократизация и открылась граница с Австрией, то тысячи граждан ГДР потянулись в соседнюю страну, чтобы попасть в ФРГ.

В разных городах самой ГДР проводились массовые еженедельные митинги с требованиями демократии — начались они в Лейпциге 4 сентября 1989 года после проповеди в церкви Святого Николая. Как протестантские, так и католические костелы, по словам министра иностранных дел ГДР Маркуса Мекеля, «были единственными местами для свободного обмена мнениями».

Массовые аресты уже не могли остановить участников — через месяц на демонстрацию только в Лейпциге собрались 70 000 человек, еще через месяц — 120 000. Коммунистическое правительство желало, но уже боялось использовать силу. На этих митингах стали формироваться первые независимые партии.

Разрешенный властями митинг 4 ноября 1989 года в Берлине собрал около миллиона участников, а 9-10 ноября фактически перестал существовать Берлинская стена — с ней психологически была сломана и перестала существовать старая власть.

Чехословакия: делай, как немцы

Термин «бархатная революция» происходит именно с Чехословакии, однако вдохновились чехи и словаки именно немецким примером и отсутствием реакции со стороны СССР. Чехи увидели, как была прорвана Берлина стена, и начали собираться на массовые митинги, к молодежи стали присоединяться рабочие, потом начались столкновения с полицией, а 27 ноября в стране произошла общая забастовка на 2 часа.

Буквально за следующую неделю власть коммунистов перестала существовать — в Конституции исчезла статья о руководящей роли компартии, а 29 декабря новым президентом Чехословакии был избран диссидент Вацлав Гавел.

Болгария: революция сверху

Болгарией еще с 1954 года руководил Тодор Живков, который был противником реформ и в 1965 году даже подавил попытку государственного переворота со стороны прокитайской группы в болгарской компартии.

Однако опора на спецслужбы не помогла в ситуации тектонических изменений на европейском пространстве. На следующий день после событий в Берлине, 10 ноября 1989 года, болгарские коммунисты неожиданно для всех отстранили Живкова от власти, а через месяц и исключили из партии.

Новый глава БКП взял курс на демократизацию и реформы, начались массовые демонстрации, возникли новые политические партии. В 1990-м году БКП отказалась от монополии на власть, а потом и превратилась в Социал-демократическую партию, в виде которой и пошла на первые свободные выборы.

Эпилог: как не стоит делать

Решительно и кроваво выступил против воли своего народа только румынский диктатор Николае Чаушеску, который направил войска против демонстрантов. Но 22 декабря армия отказалась выполнять приказы и оружием подавила сопротивление спецслужбы Секуритате, которая считалась одной из самых жестоких среди коммунистических спецслужб в Европе.

Чаушеску пытался сбежать из страны, но был арестован, осужден и вместе с женой расстрелян.