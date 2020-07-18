«Осталось совсем немного: нужно просто подбодрить друг друга и идти вперед» 1 18.07.2020, 13:56

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Фото: Getty Images

Перемены уже не остановить.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказал читатель:

«После протестов, которые уже проходят почти каждый день, после акций автомобилистов и велосипедистов, после выхода людей на улицы даже в небольших поселках, после ежедневных концертов и погремушек в с балконов в 19.00 в первый раз в своей жизни я горд за свою нацию, за Беларусь! - пишет читатель. - Мы уже показали всему миру, что мы не какая-то там страна на задворках, а страна с реальными людьми, которые хотят перемен и чего-то добиться в этой жизни.

Перемены уже не остановить. Нужно просто собраться с силами, подбодрить друг друга и идти вперед. Осталось совсем немного».

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