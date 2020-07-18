Ученые: Изменения климата сделают лето «слишком жарким» для людей 3 18.07.2020, 17:34

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Жара может привести к тепловому стрессу.

Ученые заявили о том, что из-за изменений климата миллионы людей по всему миру, особенно в развивающихся странах, будут находиться под угрозой теплового стресса – опасного состояния, которое может привести к сбою в работе органов. Особая опасность грозит тем, чья работа предполагает долгое пребывание на открытом воздухе, например, на фермах или стройплощадках, или в помещениях, где нельзя включить кондиционер, например, фабриках и больницах, сообщает ВВС.

По словам исследователей, условия окружающей среды станут «слишком жаркими для работы». Уже сейчас во многих больницах принято решение не включать системы кондиционирования, чтобы помешать распространению коронавируса, медики также вынуждены носить защитную одежду, в которой очень жарко. Из-за этого работники медучреждений становятся более раздражительными. Перегрев также может сделать их неспособными выполнять какие-то действия, которые могут стать критически важными для здоровья и жизни людей.

Ученые отмечают, что по мере роста глобальной температуры повышается и количество дней с повышенной влажностью. А значит, люди с большей долей вероятности будут подвержены пагубному влиянию этих двух факторов.

Исследование, которое было опубликовано ранее в этом году, прогнозирует, что к 2100 году более 1,2 миллиарда человек будут подвержены тепловому стрессу – это в четыре раза больше, чем сейчас.