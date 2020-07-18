Сотрудник РОВД Докшицкого района: Я шел служить народу, а не группе коррумпированных офицеров 6 18.07.2020, 18:15

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Сотрудники, носящие офицерские звания, торгуют самогоном в промышленных масштабах.

Когда я шел на службу, я шел служить народу, а не группе коррумпированных офицеров и я буду всячески содействовать тому, чтобы это как можно быстрее прекратилось. Пишет телеграм-каналу “Баста!” сотрудник РОВД Докшицкого района.

"Писал вам ранее, работаю в МВД в городе Докшицы, - говорит он. - После вашей публикации о том, что у нас в городе работникам департамента охраны задерживали зарплату, к ним приезжали и наводили там "шорох".

Проблем меньше не стало. Как вообще можно работать, когда в том же департаменте охраны сотрудники, носящие офицерские звания, торгуют самогоном в промышленных масштабах? Обеспечивают не только желающих из коллег, но и людей со стороны, через знакомых. Литр стоит 7 рублей 50 копеек, такой ценник у "продавца", по совместительству - командира группы. Таких "алкодилеров" там в департаменте трое, у нас в РОВД о них знают. Это помогает нам делать план по штрафам, дилеры "сливают" нашим своих покупателей.

О высоких моралях и нравственности эти люди не слышали, вот вам и отбор в органы.

Когда я шел на службу, я шел служить народу, а не группе коррумпированных офицеров и я буду всячески содействовать тому, чтобы это как можно быстрее прекратилось, они опускают наш город на самое дно".

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