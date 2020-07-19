Афганский маневр Трампа 1 Александр Краев, «Зеркало недели»

19.07.2020, 12:52

1,083

О чем договорились США и «Талибан»?

Подписанный между Соединенными Штатами и движением «Талибан» договор в Дохе должен был завершить многолетнее противостояние в Афганистане. Согласно достигнутым договоренностям, США постепенно выводят свои войска в обмен на стабильность и режим прекращения огня в стране. Но переговоры, проводившиеся без участия правительства Афганистана и других международных партнеров, уже на начальных этапах вызвали сомнения относительно процесса примирения.

Афганский вопрос Трампа

Во времена администрации Дональда Трампа внешняя политика Соединенных Штатов испытала почти тектонические изменения. Это сказалось на работе американских дипломатов, внесло определенные коррективы в отношения США с союзниками, ощутило это и военное командование. И хотя желание Трампа вернуть всех американских солдат домой благородно, поспешность с выводом американских войск может иметь неутешительные последствия для Вашингтона.

С самого начала своего президентства новый хозяин Белого дома взял курс на уменьшение присутствия Соединенных Штатов в регионах, теряющих приоритетность.

Заигрывание с внутренней аудиторией и общая ориентация Трампа прежде всего на внутренние вопросы провоцировали изоляцию США на международной арене. Первым шагом президента стал пересмотр участия Вашингтона в международных организациях гуманитарного направления, которые, по его словам, существовали преимущественно «за счет Соединенных Штатов». В дальнейшем он развивал это направление, разрывая и переписывая ряд существующих американских торговых соглашений и союзов. Со временем это дошло и до военного присутствия Штатов.

Во время выборов 2016 года военные активно поддержали Дональда Трампа. Республиканец с уверенным и даже претенциозным стилем, обещающий действующей армии и ветеранам широчайшую поддержку, — классический и очень удачный образ, чтобы расположить на свою сторону военных. Еще в начале своей предвыборной кампании он даже обещал усилить американские контингенты за границей, но в конце концов решил выводить всех отовсюду.

Почти с первой недели пребывания в Белом доме у Трампа начались расхождения с генералитетом. Эпизоды прямого противостояния Трампа и генералитета, часто вызванные просто нежеланием президента дослушать и высидеть до конца на тяжелых и длительных совещаниях, детально описаны в немалом количестве мемуаров бывших высоких должностных лиц и военных, а также в сериях журналистских расследований. Количество министров обороны, советников по вопросам национальной безопасности и оппозиционных Трампу генералов, которых он сменил, явно свидетельствует об определенном кризисе в отношениях Белого дома и генералитета.

С такими начальными условиями президент Трамп и решил начать решение афганского вопроса. Тяжелого, многолетнего и во многом ключевого для международной системы безопасности.

О чем договорились США и «Талибан»?

29 февраля с.г. Соединенные Штаты и представители движения «Талибан» подписали в городе Доха договор, который должен был закончить конфликт в Афганистане, длящийся уже более 19 лет.

У этого документа есть три основных положения: вывод американских войск из Афганистана в течение последующих 14 месяцев, освобождение пленных с обеих сторон и, наконец, начало прямых переговоров представителей «Талибана» и официального правительства Афганистана (которое, кстати, на Дохских переговорах представлено не было). Кроме того, «Талибан» взял на себя одностороннее обязательство сдерживать деятельность террористических организаций, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство», на территории Афганистана.

Для всех участников переговорного процесса было очевидно одно: многие из предлагаемых положений и решений являются по своей сути ненадежными. Фактически с первого дня внедрения указанного договора это отсутствие устойчивости во взаимных уступках и стало помехой эффективному его воплощению. Американцы отказывались вести переговоры без представителей официального Кабула, «Талибан» отказывался вести переговоры именно в их присутствии. Существующая система двух этапов переговоров должна была бы устранить эту проблему, но, в свою очередь поставила ребром вопрос взаимного доверия как в переговорах «Талибана» с Афганистаном, так и в отношениях Афганистана со США.

И уже сейчас, на первых стадиях процесса примирения, система дает трещину. Талибы остановили всю активность по сдерживанию американских военных, но значительно увеличили количество атак на афганцев. По сообщению министра обороны Афганистана, только за первое время после начала освобождения пленных бойцов «Талибана» (а именно 13 марта) вооруженные силы Афганистана были атакованы 95 раз. Маловероятно, что это действительно поможет на начальных стадиях переговоров, особенно если они изначально были проблемными.

Теперь же из Афганистана убирают основной фактор умиротворения — американские войска. Очевидно, что без них переговоры в принципе становятся маловероятными и априори обречены на провал.

Таким образом, можно рассматривать два варианта: или возвращение широкомасштабных боевых действий и противостояния «Талибана» и официального Кабула, или замораживание существующего положения вещей. В сущности, запланированные переговоры и слияние гражданских и военных администраций официального Кабула и режима талибов также является вариантом, но крайне маловероятным и почти фантастическим. Хотя 2020 год и так богат «черными лебедями»...

Наследие Вьетнама

Выход американских военных и новые столкновения талибов с афганскими вооруженными силами совпали во времени еще и с очередным скандалом вокруг Афганистана: по сообщениям многочисленных источников, в том числе и военной разведки США, россияне назначали талибам денежные премии за убийство американских военных. Если эта информация будет подтверждена, такое поведение талибов и россиян заставит Белый дом пересмотреть стратегию вывода войск.

Так что ожидает Афганистан? Считаю, самое уместное сравнение дал эксперт RAND Corporation Джеймс Доббинс, ранее работавший дипломатом на афганском направлении: ему вся ситуация с этими переговорами напоминает решение вьетнамского конфликта в 70-х годах прошлого века.

Тогда Америка провела прямые переговоры с Северным Вьетнамом (своим противником) без привлечения Южного Вьетнама (своего союзника), опять же, из-за их критического нежелания видеть друг друга. В результате американцы смогли выйти из войны в 1974 году, в то время как южные вьетнамцы еще несколько лет продолжали борьбу с коммунистами севера — неудачную и в конце концов проигранную.

2020 год вносит еще и свои особые коррективы. Внутренний социально-политический кризис, к которому в ближайшее время может добавиться и экономический кризис, и стагнация, не даст Америке возможности быстро и адекватно отреагировать на изменение международной обстановки, в том числе и вокруг Афганистана.

Для восстановления собственного потенциала влияния на международный порядок и международную систему безопасности Соединенным Штатам необходимо прежде всего навести порядок в собственном обществе. В случае с экстраполяцией внутренней политики на внешнюю фактор внутренней стабильности играет первоочередную роль, и без нее американцы не смогут претендовать на такую же определяющую роль, как в предыдущие десятилетия.

Александр Краев, «Зеркало недели»