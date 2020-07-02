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Украинские социологи рассказали о рейтинге президента Зеленского

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  • 2.07.2020, 14:51
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Украинские социологи рассказали о рейтинге президента Зеленского
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Также украинцы оценили работу парламента и правительства.

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского большинство граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", пишет "Гордон".

Так, недовольство деятельностью главы государства высказали 52% респондента; 36% опрошенных довольны работой Зеленского.

Работой председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны – 51%. При этом около трети респондентов затруднились оценить его работу.

Деятельностью Верховной Рады в целом довольны только 9% опрошенных, 76% оценивают работу парламента негативно.

Деятельностью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля довольны 9%, недовольны – 56%. Работой Кабинета Министров удовлетворены 8% опрошенных, 71% – не удовлетворены.

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.


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