Впервые в Украину с официальным визитом прибыла президент Швейцарии 4 20.07.2020, 19:10

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Симонетта Соммаруга встретится с Владимиром Зеленским.

Впервые в Украину с официальным визитом прибыла президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. Она уже приземлилась в Киеве, сообщило посольство Швейцарии в Украине, пишет zn.ua.

«Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга только что приземлилась в Киеве. Теплый прием от Украины", - сообщили в посольстве.

Сообщается, что глава Швейцарии обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским двустороннее сотрудничество и международную ситуацию.

Отметим, что президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета. Однако голос президента является решающим при обсуждении текущих дел на Федеральном совете.