Житель Витебска: Три дня на Площади - и все посыпется, как в Москве в 1991-м 3 21.07.2020, 12:41

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Фото: Getty Images

Скорее всего, в Беларуси даже быстрее все произойдет.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал мнение жителя Витебска:

"Я уже пожилой человек, внук установил Телеграм, теперь новости читаю только здесь, - пишет житель Витебска. - Помню события, которые произошли почти три десятилетия назад, хочу о них рассказать, потому что картина у нас сейчас такая, как в СССР перед его концом.

Тогда, летом 1991 года ни я, ни мои коллеги, ни свояки - никто не верил, что это конец. Если бы мне тогда сказали, что через пару месяцев запретят КПСС, а власть престарелых партократов падет, я бы покрутил у виска. Тогда не было интернета, были только слухи о том, что что-то там наверху непонятное происходит, какие-то процессы пошли.

А потом события стали развиваться так стремительно, что мы просто не успевали за ними следить. Путч в Москве, все были уверены, что это реванш системы, ее укрепление. А потом за три дня все рухнуло, рассыпалось в прах - достаточно было выйти людям на Площадь. Три дня - этого хватило, чтобы изменить историю.

Сейчас у нас идут те же процессы, благодаря телеграму, мы знаем намного больше. Власти, считай, уже нет, у них там - растерянность и хаос. Да и не тянет Саша даже на тех московских путчистов, единственное, что общего есть - это трясущиеся руки. Три дня на Площади, начиная с 9 августа - и все посыпется, как тогда, в Москве. Скорее всего, даже быстрее у нас все произойдет".

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