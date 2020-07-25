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Легенда мирового футбола заразился коронавирусом

  • 25.07.2020, 16:50
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Легенда мирового футбола заразился коронавирусом

У легендарного испанского футболиста положительный тест на COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил катарский клуб Аль-Садд, который ныне тренирует экс-полузащитник Барселоны Хави Эрнандес, пишет «Новое время».

«Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент возобновления сезона. Меня заменит Давид Пратс.

Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я с радостью вернусь к своим обязанностям", — сказано в заявлении 40-летнего тренера.


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