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На Шарковщине почтили соратника Калиновского

  • 26.07.2020, 19:00
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На Шарковщине почтили соратника Калиновского
Иллюстрационное фото

Артем Вериго-Даревский был в руководстве одного из повстанческих отрядов.

26 июля на месте бывшего фольварка в Людвинове, что в Шарковщинском районе, установили памятную доску в честь белорусского поэта и публициста, соратника Кастуся Калиновского Артема Вериги-Даревского. Здесь прошло детство и юность поэта, передает «Белсат».

Инициатор события – Ада Райчонок, общественная активистка из Германович. На открытии памятной доски выступили также краевед Владислав Лесковский и поэтесса Людмила Ордынская.

Артем Вериго-Даревский родился в 1816 году в Кубличах (сейчас Ушачский район). Мать его умерла сразу после родов, отец женился второй раз и переехал в фольварк Людвиново неподалеку от Дисны. После учебы Вериго-Даревский работал в Витебске на разных должностях, получил чин коллежского асессора. Поддержал восстание Кастуся Калиновского, был в руководстве одного из повстанческих отрядов. Его арестовали и сослали на каторгу. Он умер на поселении в Иркутске в 1884 году. Артем Вериго-Даревский был поэтом, драматургом, публицистом, исследователем белорусского фольклора, одним из основателей новой белорусской литературы.


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