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«Никогда раньше Гомель не показывал столько уверенности и чувства локтя друг с другом»

  • 26.07.2020, 21:10
  • 1,689
«Никогда раньше Гомель не показывал столько уверенности и чувства локтя друг с другом»
Фото: «Наша Ніва»

Дальше - больше.

- Гомельчане, вы сегодня делаете мой день! - пишет телеграм-каналу «Баста» житель города. - А точнее - мы сделали этот день вместе! Я, мы - 97%, и это очень ощутимо сегодня!

Никогда раньше Гомель не показывал столько уверенности и чувства локтя друг с другом. Это самое крутое мероприятие за всё время, что я помню!

Впереди - еще более крутое, оно пройдет вечером 9 августа. И нас выйдет на 10 - 15 тысяч, как сегодня, а полгорода. За Сергея! За Свету! За свободу!

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