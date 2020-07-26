В Гомеле горят тысячи огней 1 26.07.2020, 21:58

5,581

Фото: «Наша Ніва»

В воздухе царит атмосфера свободы и единства.

В Гомеле с 20:00 проходит агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Стемнело, вроде бы толпу должна была скрыть темнота, но люди включили фонарики и все это стало походить на настоящий крутой концерт, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Видно, что люди получают истинное удовольствие от возможности быть вместе! В воздухе царит атмосфера свободы и единства. Эмоции зашкаливают.