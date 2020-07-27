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Светлана Тихановская: Сейчас переломный момент в истории Беларуси

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  • 27.07.2020, 17:08
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Светлана Тихановская: Сейчас переломный момент в истории Беларуси
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Мы все один народ и у нас общая цель.

Спецкор российской «Медузы» Светлана Рейтер пообщалась с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

— Какая у вас сейчас стратегия на выборах?

— Мы приняли общую стратегию со штабами (которых незаконно не зарегистрировали, а Бабарико и посадили), что стратегия на выборы следующая:

1. Прийти только в день голосования, ни в коем случае не на досрочное — лучше ближе к вечеру основного дня голосования. И проголосовать за меня, Светлану Тихановскую. Иметь белый браслетик на руке — из ткани, бумаги, бинта, — чтобы видеть, сколько нас. Белый цвет — цвет честности и чистоты.

2. Обязательно идти в наблюдение. Сейчас количество наблюдателей ограничили до пяти, то есть никого из наших — независимых — наблюдателей не пустят. Но все равно: обязательно приходите в инициативы «Право выбора», «Честные люди», «Зубр» и другие. Обязательно аккредитовывайтесь. И когда вас не пустят, стойте под участком, делайте стримы: вы — законный представитель граждан, вас граждане страны выдвинули наблюдать. И вас не пускают! Как так? Это очень серьезное нарушение и доказательство, что выборы нечестные и ненастоящие. 

3. Быть готовым защищать свой голос, нашу победу. Всеми мирными и законными способами.

— Бабарико арестован, Цепкало вынудили уехать из страны. Вы опасаетесь за свою безопасность — и безопасность своей семьи?

— Число политзаключенных растет с каждым днем. Людей хватают на улицах. Условия там пыточные, огромное количество нарушений условий содержания. Вот такая безопасность.

Детей я была вынуждена вывезти из страны. После того, как получила угрозу их безопасности по телефону, я поняла, что это необходимо, если я хочу продолжать борьбу. Вот такая безопасность семьи в XXI веке в центре Европы. 

У меня двое детей: дочке пять лет, сыну десять. Для них папа в командировке. Они все время спрашивают, когда вернется папа, когда мы будем вместе. Мой сын увидел вчера в интернете один из моих митингов и написал: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя и страшно за тебя».

— Может ли Лукашенко уйти, если поймет, что народ против него?

— Когда он сказал, что «если народ мне скажет уйти — я уйду», народ тысячами начал записывать обращения: «Уходите! Хватит! Мы устали!» Но сейчас он уже говорит не о выборах, он говорит незатейливо и просто: «Я вам страну не отдам». Так что маловероятно.

Сейчас мы ездим по всей стране встречаться с народом, а он ездит по военным частям. Но мы также обращаемся к военным: «Мы с вами — один народ! Ваша задача — защищать страну от врага. Разве мы — белорусский народ — враги Беларуси? Мы уверены, что вы не пойдете против собственного народа».

— Воспринимается ли сейчас Лукашенко как пророссийская сила?

— К сожалению, он принимает решения единолично, без участия народа. Самое главное для него — сохранение личной власти. И ради своей власти он продаст все, включая независимость страны.

— Что вы сами думаете о белорусско-российских отношениях? Об идее Союзного государства?

— Я считаю, что Беларуси не нужно «союзное государство». Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять. Мы и так дружим, у нас множество связей — дружеских, родственных. Конечно, отношения должны быть хорошими, надо продолжать развивать экономические связи. Но все это должно быть на равных, в интересах обеих стран.

Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот вопрос. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы».

Понятно, что Россия — наш сосед, а это означает, что нам нужны хорошие отношения. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы Россия была демократическим цивилизованным государством.

— Что вы думаете об отношениях Путина и Лукашенко?

— Их личные отношения, если вы про это спрашиваете, это их личное дело. А что касается официальных отношений, то, еще раз повторюсь, добрососедские отношения с Россией — да, но союзный договор — нет.

— Насколько Беларусь зависима от российской экономики? 

— Конечно, белорусская экономика зависит от российской. Это результат неэффективного управления страной. Нам надо от этого уходить. Конечно, так не должно быть. Любая зависимость — это плохо. Чтобы снизить зависимость, нужна эффективная экономика. За последние 20 лет развалилось даже то, что раньше работало, — это как раз все увидели, когда мой муж Сергей Тихановский поехал по стране со своими стримами «Страны для жизни».

Именно поэтому весь народ уже сплотился, так как цель у нас у всех одна — добиться перемен. Новый президент привлечет в команду современных и грамотных специалистов, профессионалов в своей области, которые смогут создать эффективную экономику. Мы ничем не хуже наших соседей. Если у поляков получилось это сделать, то почему у нас не получится? Я верю в белорусов. Я уверена, что у нас все получится. Надо только не мешать тем, кто работает, кто создает бизнесы, производит услуги. 

— Как вы для себя решили вопрос Крыма и Донбасса?

— Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны.

Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны.

— Какой, на ваш взгляд, должна быть политика по поводу русского языка в новой Беларуси? Нужно ли бороться с тем, что произошла русификация страны на уровне государства?

— Это очень тонкий, я бы сказала, больной вопрос. Поэтому я оставила бы его решение новому парламенту, избранному на честных и справедливых выборах. Этот парламент должен будет учесть все обстоятельства. Но лично я — за возрождение и развитие белорусского языка и культуры. Мы не можем потерять язык наших предков, язык нашего народа. Сама я свободно говорю на русском, белорусском и английском.

— Что нужно сделать, чтобы нормализовать отношения Белоруссии с Западом?

— Я уверена, что проведение честных выборов снимет все вопросы и откроет перед нами возможности полноценного сотрудничества.  

— Ваши первые три шага, если станете президентом.

— 1. Освобождение политических и экономических заключенных. Амнистия для тех, кто получил срок за преступления, не связанные с насилием.

2. Создание условий для проведения честных выборов.

3. Проведение новых честных выборов президента — с участием всех кандидатов, в том числе тех, кто сейчас за решеткой или незаконно не допущен — то есть с участием Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало.

— Что вы думаете о своих конкурентах/союзниках, которых сейчас сняли с выборов?

— Самое главное, что у всех честных людей в Беларуси сейчас общая цель — новые честные выборы. Не может один человек решать за 10-миллионный народ.

Мы хотим создать условия для проведения честных выборов, в которых смогут принять участие все желающие: и Сергей Тихановский, и Виктор Бабарико, и Валерий Цепкало, и остальные. Вот тогда уже будем изучать и сравнивать программы каждого. А сейчас — надо объединиться и действовать вместе, чтобы это стало возможным. Что мы и делаем.

— Какие механизмы есть для проведения таких досрочных выборов?

— В Конституции Республики Беларусь есть такой вариант: подать в отставку, полномочия перейдут премьер-министру, который должен назначить выборы не позднее чем через 70 дней.

— Какие сейчас настроения у рядовых силовиков, которых может задействовать Лукашенко?

— На каждом выступлении мы обращаемся к силовикам, что мы все один народ, у нас общая цель — богатая и свободная Беларусь, поэтому мы верим, что они ни в коем случае не будут воевать с собственным народом.

— Возможны ли фальсификации при таких настроениях?

— Все зависит от атмосферы, активности и количества людей, которые протестуют против фальсификаций. Нас много. И все мы просим комиссии не совершать преступления, не подменять выбор народа. Члены комиссий такие же люди, как мы с вами, это обычные учителя, врачи, работники предприятий. Сейчас очень крутой, может быть, даже, переломный момент в истории страны, когда крайне важен выбор между совестью и премией в 100 рублей.

Мы должны понимать, что украсть голос — это такое же преступление, как украсть деньги из кармана. Даже хуже — это значит украсть будущее наших детей.

— Как вы собираетесь формировать команду в случае победы?

— Понятно, что в нее войдут все лучшие эксперты страны, эксперты всех команд, принимающие участие в моей кампании: и команды Бабарико, и команды Цепкало, и представители разных партий и движений, таких как «Объединенная гражданская партия», «Белорусская христианская демократия». Мы уже сейчас достаточно слаженно работаем вместе, так что не думаю, что с этим будут проблемы.

Правительство останется работать — кроме тех, кто грубо нарушал закон. Мы не за послушание, а за проявление инициативы.


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