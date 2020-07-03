«Учителя, опомнитесь - еще не поздно!» 9 3.07.2020, 12:20

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иллюстрационное фото

Эмоциональное обращение жителя Витебска.

Учителя, вы одни из самых достойных наших людей. Так что же с вами случилось? Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Ведь это клеймо не стереть.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал эмоциональное обращение своего читателя Леонида из Витебска к учителям.

"Так называемые "выборы" наблюдаю уже седьмой раз и меня действия властей совершенно не удивляют, - пишет он. - Все абсолютно предсказуемо и обычно. У них, просто, нет другого сценария.

Но я не об этом. Меня потрясло другое. Вычеркивание наших подписей и то, кто их вычеркивает. В комиссиях ведь, в основном, учителя. Сегодня пришел на могилу своих родителей и поделился с ними тем, что твориться у нас на Родине. Мне кажется, что они перевернулись в своих гробах.

Мой отец в 17 лет пошел добровольцем на фронт, а в 19, уже будучи инвалидом ВОВ, орденоносцем, поступил в БГУ. Там же он и женился на своей однокурснице. Потом они всю оставшуюся жизнь учили и воспитывали будущих учителей в Витебском пединституте. И через несколько десятилетий, встречая их учеников или их фамилии, видя какими достойными людьми они стали, я испытывал гордость за своих родителей и думал, что жизнь они прожили не зря.

Я уверен, что и сейчас профессию учителя выбирают не из-за денег и прочих благ и не из-за того, что там легко работать.

Учителя, вы одни из самых достойных наших людей. Так что же с вами случилось? Вы боитесь лишиться премий или продвижения по службе? Но это недостаточная причина, чтобы вычеркивать нас - своих родителей, друзей, соотечественников. Вы ведь, просто зачеркнули нас, наши права и надежды, нашу свободу. А именно, за нее воевали ваши деды и прадеды. Как вы будете смотреть в глаза своим детям? Ведь это клеймо не стереть. Опомнитесь - еще не поздно!"

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