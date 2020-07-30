Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса 30.07.2020, 10:00

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Открытие было совершено благодаря космической обсерватории Integral.

Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена. Об этом говорится в статье на сайте Европейского космического агентства (ESA), сообщает ria.ru.

Открытие было совершено благодаря космической обсерватории Integral, предназначенной для изучения объектов в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне. В конце апреля этого года сканеры обсерватории наблюдали за магнетаром SGR 1935+2154, обнаруженным шесть лет назад. Зафиксировав активность магнетара, ученые выяснили, что он испускал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.

Система оповещения, установленная на Integral, мгновенно известила об этом обсерватории всего мира, что позволило ученым детально изучить источник излучения. Так, канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал быстрый радиовсплеск высокой мощности, причем радиоволны исходили со стороны SGR 1935+2154.

"Мы никогда раньше не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиовсплеск", — рассказал ведущий автор исследования Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане.

По его словам, это первая наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. "Это действительно важное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений", — отметил он.

Ранее астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института рассказал порталу Science Alert, что астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Тогда исследователи предположили, что источником радиовсплеска стал магнетар SGR 1935+2154.

Магнетары — особый класс нейтронных звезд, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Они обладают сильнейшими магнитными полями.

Быстрые радиовсплески — регистрируемые радиотелескопами мощные периодические радиосигналы миллисекундной длительности, идущие из глубин Вселенной. Впервые они были обнаружены в 2007 году, их природа остается неизвестной. давераныя асобы.