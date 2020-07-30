Трамп предложил отложить выборы президента США 18 30.07.2020, 16:32

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Фото: Reuters

Глава Белого дома обратил внимание на эпидемию коронавируса в стране.

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года, пишет РБК.

«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.