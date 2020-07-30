Трамп предложил отложить выборы президента США

Трамп предложил отложить выборы президента США18
- 30.07.2020, 16:32
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Глава Белого дома обратил внимание на эпидемию коронавируса в стране.
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года, пишет РБК.
«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020