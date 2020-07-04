«Нас - 97%»: белорусы отовсюду гонят «таракана»
- 4.07.2020, 14:05
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Наклейки с популярными цифрами заполняют улицы городов.
Стикеры «Я/мы - 97%» и напоминание о Флешмобе солидарности массово появляются в белорусских городах - на остановках, в метро, в подъездах, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!