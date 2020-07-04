«Из защиты у медиков – только маска и шапочка» 2 4.07.2020, 17:01

2,406

Иллюстрационное фото

Жительница Минска рассказала о ситуации с COVID-19 в 40-й поликлинике.

Жительница столицы рассказала Charter97.org о ситуации с COVID-19 в 40-й поликлинике Минска.

«На днях посещала 40-ю поликлинику Минска. Еще неделю назад на входе измеряли температуру. Анализ крови у посетителей брали лаборанты в противочумных костюмах и щитках.

Сейчас же на входе стоит только стол, температуру входящим никто не измеряет, хотя у большинства пациентов – температура, кашель, другие симптомы COVID-19. Лаборанты - только в форменной одежде: штаны, рубашка с коротким рукавом. Из защиты у медиков – только маска и шапочка на волосах. А ведь они точно с зараженными контактируют чаще всех», - пишет минчанка.